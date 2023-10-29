Bakan Güler: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ulaşmanın haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı ve Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' kutlamaları kapsamında mesaj yayımladı. Güler mesajında, "Değerli silah ve mesai arkadaşlarım; bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde asil milletimizin; vatanını, bayrağını, istiklalini, milli ve manevi değerlerini korumak için kahramanlıkla ve fedakarlıkla başlattığı milli mücadele sonunda kurulan Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ulaşmanın haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı ve Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Asil milletimiz, bir asır önce istiklal ve istikbaline kastedenlere karşı 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla destansı bir mücadele vermiş ve bu mücadelesini 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ile taçlandırmıştır. 29 Ekim, kahraman milletimizin; egemenliğin, kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu tüm dünyaya ilan ettiği kutlu bir gündür. Hiçbir zaman unutulmamalıdır ki Cumhuriyetimizin bugünlere ulaşması kolay olmamıştır. Genç Cumhuriyetimiz, karşılaştığı tüm badireleri binlerce yıllık şanlı tarihinden aldığı ilham ve devlet tecrübesiyle birer birer aşmış, yaşadığı her zorluktan güçlenerek çıkmayı başarmıştır. Ülkemiz, bir asır önce vatanımızı işgale girişen emperyalist güçler karşısında varlık yokluk mücadelesi verirken; bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başta yerli ve milli savunma sanayisi olmak üzere her alanda elde ettiği başarılarla ve etkin, caydırıcı, saygın ordusuyla bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir konuma ulaşmıştır. Bu konumumuzu muhafaza etmek ve daha ileri seviyelere taşımak için 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımız azim ve gayretle devam etmektedir" dedi.

Bakan Güler, Milli Savunma Bakanlığı olarak Cumhuriyet'i ebedi kılmak için son bir asrın en kapsamlı ve en yoğun faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Kahraman ordumuz; 'Hudut namustur' anlayışıyla hudutlarımızı korumakta, tehditleri kaynağında etkisiz hale getirme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelesine aralıksız devam etmekte, -mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla savunmaktadır. Bunlara ilaveten başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan olmak üzere Libya'da, Katar'da, Somali'de, Kosova'da, Bosna Hersek'te ve daha birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelere destek vermekte, uluslararası barış ve istikrara katkı sağlamaktadır. Bölgesinin ve dünyanın güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetleri; asil milletimizin sevgisi ve güveninden aldığı ilhamla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten duygularımla bir kez daha kutluyorum."

BAKANLIKTAN VİDEOLU PAYLAŞIM

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımla kutladı. Bakanlığın paylaşımında, 100 yıllık sürece ilişkin, savaşlardan, kutlamalardan ve tatbikatlardan görüntülere yer verildi. Paylaşımda ayrıca, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümü kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya, 'Türkiye Yüzyılı'nda 85 milyon bir ve beraber olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.