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Bakan Güler, Birleşik Krallık Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Peach'i kabul etti

Politika Haberleri

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Emekli Orgeneral Lord Stuart Peach'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Emekli Orgeneral Lord Stuart Peach'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Emekli Orgeneral Lord Stuart Peach'i bakanlıkta kabul etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milli Savunma Bakanı Birleşik Krallık Yaşar Güler Balkanlar Politika Haberler

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