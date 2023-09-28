Bakan Güler, Birleşik Krallık Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Peach'i kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Emekli Orgeneral Lord Stuart Peach'i kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Emekli Orgeneral Lord Stuart Peach'i kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Emekli Orgeneral Lord Stuart Peach'i bakanlıkta kabul etti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika