Bakan Güler: Azerbaycan'ı desteklemeye devam ediyoruz

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kafkasya'daki istikrara büyük önem verdiklerini belirterek, "Bölgede bir an evvel kalıcı barışın tesis edilmesi için büyük gayret sarf ediyor, can kardeşimiz Azerbaycan'ı 'iki devlet, tek millet' anlayışıyla desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) tören düzenlendi. Törene, Mili Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, gaziler ve yakınları katıldı. Törende, Armoni Mızıkası ve Mehteran Birliği tarafından mini konser verildi. Konserin sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü Yılı Marşı çalındı. Armoni Mızıkası ve Mehteran Birlik komutanlıkları tarafından çalınan eser, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve kuvvet komutanlıklarının bandolarından oluşturulan 80 kişilik koro ile seslendirildi.

'KAHRAMANLIK DESTANLARI HİÇBİR ZAMAN UNUTULMAYACAK'

Bakan Güler, 19 Eylül Gaziler Günü'nün, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazilik unvanı ve mareşal rütbesi verilişinin de 102'nci yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Güler, şehitlik ve gaziliğin hiçbir maddi değer, dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir şeref olduğunu belirtti. Konuşmasında gazilere de hitap eden Güler, "Göğsünüzü siper ederek yazdığınız kahramanlık destanları hiçbir zaman unutulmayacak, asil milletimizin hafızasında sonsuza dek yaşayacaktır. Sizlere daima minnettarız. Fedakarlıklarınızın hiçbir karşılığının olmadığının da bilincindeyiz. Ne yaparsak yapalım, hakkınızı ödeyemeyecek olsak da Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olarak her zaman vefa ve minnet duygularıyla sizlerin ve çok kıymetli ailelerinizin yanında olacağız" diye konuştu.

'KIBRISLI KARDEŞLERİMİZİN ÇIKARLARINI DESTEKLİYORUZ'

Türkiye'nin, yürütülen etkin diplomasi sayesinde, küresel barış ve istikrarın sağlanmasında vazgeçilmez bir aktör haline geldiğini ifade eden Güler, bu süreçte TSK'nın da kritik görevler üstlendiğini, son bir asrın en yoğun, en etkili faaliyetlerini icra ettiğini belirtti. Mehmetçiğin bir yandan hudutların güvenliğini sağlarken, aynı zamanda yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede de büyük başarılar kazandığını dile getiren Güler, "Terörle mücadelemize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla ve tavizsiz bir şekilde devam edeceğiz. Terörle mücadelede elde ettiğimiz büyük başarıların yanı sıra mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasına yönelik faaliyetlerimizi de büyük bir şevk ve gayretle sürdürüyoruz. Bu çerçevede milli meselemiz olan Kıbrıs'ta da garanti ve ittifak antlaşmaları kapsamında bulunuyor, Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda destekliyoruz. Kıbrıslı kardeşlerimizin kazanılmış hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidi, bizler için olmazsa olmazdır" ifadelerini kullandı.

'KAFKASYA'DAKİ İSTİKRARA ÖNEM VERİYORUZ'

Son dönemde yaşanan bölgesel gelişmelere de değinen Güler, "Yunanistan ile son dönemde gelişen olumlu havanın devamına yönelik gayretlerimiz de devam etmektedir. Amacımız Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarımızı uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde çözüme kavuşturmaktır. Aynı şekilde Kafkasya'daki istikrara da büyük önem veriyoruz. Bölgede bir an evvel kalıcı barışın tesis edilmesi için büyük gayret sarf ediyor, can kardeşimiz Azerbaycan'ı 'iki devlet, tek millet' anlayışıyla desteklemeye devam ediyoruz. Nasıl ki Kafkas İslam Ordusu, bundan 105 yıl önce bugün Bakü'yü işgalden kurtararak kardeşlerinin yanında olduysa, aynı anlayışla Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

'TEMENİMİZ, SAVAŞIN SOL BULMASIDIR'

Dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek olmaya devam ederken, birçok coğrafyada da bölge ve dünya barışına katkı sağladıklarını belirten Güler, "Ayrıca, Libya'da meydana gelen kasırga felaketi nedeniyle Libyalı kardeşlerimize gerekli desteği veriyoruz. Bu felakette hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, dost ve kardeş Libya halkına da başsağlığı diliyoruz. Diğer yandan, Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle ülkemizin koordinasyonunda hayata geçirilen ve etkinliğiyle tahıl krizinin aşılmasına büyük katkı sağlayan Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın, yeniden aktif hale gelmesi için yapıcı girişimlerimizi sürdürüyoruz. Temennimiz; makul bir yaklaşımla inisiyatifin tekrar uygulamaya geçmesi ve esas olarak da iki komşumuz arasındaki bu savaşın bir an önce son bulmasıdır" diye konuştu.