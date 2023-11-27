Bakan Güler, Azerbaycan'da Türk Şehitliğini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Güler burada Türk Şehitliğini ziyaret ettikten sonra Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı için Bakü'ye giden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ilk olarak Türk Şehitliğini ziyaret etti. Şehitlikteki anıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Bakan Yaşar Güler, daha sonra şehitlik defterini imzaladı. Güler, eşi Demet Güler ile birlikte şehitlikteki temsili mezarlara da karanfil bıraktı. Daha sonra Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı'nın yapılacağı otele geçen Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov tarafından karşılandı. Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile bir görüşme gerçekleştiren Güler, toplantının başında şunları söyledi:

'Değerli kardeşim, şahsınız nezdinde kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Bayramı'nı bir kez daha yürekten kutluyor, Karabağ'ın kurtuluşu için 44 gün kahramanca mücadele eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Karabağ dünyanın sonuna kadar Azerbaycan toprağı olarak kalacaktır. Mustafa Kemal Atatürk-2023 Tatbikatı kapsamında can Azerbaycan'ı ziyaretim sırasında başta Cenap Prezident Sayın Aliyev olmak üzere Azerbaycanlı yetkililerin gösterdiği konukseverlik için bir kez daha teşekkür ederim.'

GÜRCİSTAN SAVUNMA BAKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüşmesinin ardından Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile de heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.