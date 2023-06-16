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Bakan Güler, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

Bakan Güler, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

Politika Haberleri

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile bir araya geldi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, mevkidaşlarıyla ikili temaslarda bulundu. Bakan Güler NATO Karargahı'ndaki temasları çerçevesinde ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı belirtildi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Amerika Birleşik Devletleri Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Brüksel Politika Haberler

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