Bakan Güler, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile bir araya geldi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, mevkidaşlarıyla ikili temaslarda bulundu. Bakan Güler NATO Karargahı'ndaki temasları çerçevesinde ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı belirtildi. - BRÜKSEL