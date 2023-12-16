Bakan Güler: ABD'den F-16 tedarikinde somut gelişmeler olacaktır (2)

'PARAMOTORLU GEÇİŞE KARŞI ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, toplantıda soruları da yanıtladı. Güler, sınırda paramotorla geçişlere yönelik önlemlere ilişkin, "Terör örgütü mensupları, paramotor kullanarak geçiş faaliyetlerine ağırlık verme gayretindeydiler. Biz de her konuda olduğu gibi bu hususta da gerekli emniyet tedbirlerini aldık. Günümüz muharebelerinin en önemli kuvvet çarpanlarından biri hava savunma sistemleridir. Bu kapsamda, yurt savunmasını gerek hudutlarımızda gerekse hudutlarımızın ötesinde tespit edip etkisiz hale getirecek imkan ve kabiliyetimizi sürekli olarak geliştirmekteyiz. Yerli ve milli savunma sanayimiz, silah-radar sistemleri de dahil artık her türlü tedbiri geliştirecek seviyededir" dedi.

'ABD'NİN TERÖRİSTLERLE TATBİKATI KABUL EDİLEMEZ'

Bakan Güler, ABD'nin PKK/YPG ile tatbikatlarına ilişkin, "Bir müttefikimizin bir terör örgütüyle temasta olması bile kabul edilebilecek bir şey değildir. Sonuçta biz NATO'da müttefikiz. Bizim kimseden çekincemiz yok. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere NATO ve benzeri toplantılarda söyleyeceklerimizi açıkça dile getiriyoruz. Müttefiklerimizin Suriye'de yaptıklarının kabul edilemez olduğunu her ortamda vurguluyoruz. Kimse bizim zekamızla alay etmesin. YPG'li teröristlerle yaptıkları hiçbir faaliyet kabul edilemez. Daha önce 'Teröristlere helikopter kullanma eğitimi veriyorlar' dedim. Yine geçtiğimiz hafta içinde tatbikat yaptılar teröristlerle. Her gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Bu durumun kabul edilebilir tarafı yoktur" diye konuştu.

'2-3 YIL İÇİNDE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİMİZ TAMAMEN YERLİ OLACAK'

Bakan Güler, Türkiye'nin uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi projesi Siper üretimi kapsamında imzaları attıklarını belirterek, "Günümüzde bir ülkenin hava savunma sistemlerindeki başarısı caydırıcılığının en önemli göstergesidir. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak birinci önceliğimiz caydırıcılığımızı en üst seviyeye çıkarmaktır. Bu kapsamda; hem alçak irtifa, hem orta irtifa, hem de yüksek irtifada sistemlerimizin hepsinin prototipleri tamamlandı. İnşallah önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde hava savunma konusunda hiçbir ihtiyacımız olmaksızın tamamen yerli ve milli sistemlerimizle hava sahamızı savunuyor olacağız" dedi.

'TSK'NIN ENVANTERİNDEKİ UÇAKLAR ŞU ANDA YETERLİDİR'

Bakan Güler, ABD ile F-16'ların modernizasyonunda sürecin uzaması ihtimaliyle ilgili soruya "Türk Silahlı Kuvvetlerinin şu anda envanterinde bulunan uçakları yeterlidir. Ancak biz geleceği düşünmek ve planlamak durumundayız. ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 Viper alımı ile 79 adet modernizasyon kiti talep ettiğimiz süreci takip ediyoruz. Mevcut F-16'larımızı modernize etmek istiyoruz. Türkiye'nin etrafındaki hiçbir ülkede TUSAŞ gibi bir kuruluş yok. F-16 modernizasyonunu çok rahat kendimizin yapabileceğini düşünüyoruz. Şu an sorun görmüyoruz, ancak süreç uzarsa savunma ve güvenliğimiz için gerekli her türlü tedbiri gecikmeksizin alırız. F-16 tedarik ve modernizasyonu süreci devam ederken üzerinde durduğumuz tek uçak; oldukça etkili olan ve en iyi alternatif olarak gördüğümüz Eurofighter. Biz ilk aşamada 20 daha sonra 20 olmak üzere en üst versiyon Eurofighter almak istediğimizi ilettik. Daha önce ifade ettiğimiz gibi İngiltere ve İspanya bu talebe olumlu bakıyor. Bir ülke müttefikliğe aykırı bir şekilde buna karşı çıkıyor. Biz müttefiklerin birbirlerine yaptırım uygulamasını müttefiklik ruhuna aykırı buluyoruz. Biliyorsunuz asıl hedefimiz 5'inci nesil milli muharip uçağımız Kaan'ı Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine almaktır. O döneme kadar Eurofighter alma konusunda bir gelişme olmazsa ve süreç uzarsa zaten böyle bir ihtiyaç da kalmamış olacaktır" diye konuştu.

'YUNANİSTAN'IN F-35'E SAHİP OLMASI TÜRKİYE'YE TEHDİT OLUŞTURMAZ'

Bakan Güler, Yunanistan'ın F-35'e sahip olmasının Türkiye adına olumsuz güç dengesine neden olup olmayacağı sorusu üzerine, "Biz gerçek anlamda Yunanistan ile iyi komşuluk ilişkilerini kurmak istiyoruz. Sadece F-35'lere sahip olmakla 85 milyonluk Türkiye'ye herhangi bir tehdit oluşmaz. Önemli olan caydırıcı bir güce sahip olmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde caydırıcı gücümüzü artırmayı ve komşularımızla iyi ilişkileri sürdürmeyi devam ettireceğiz" dedi.

Bakan Güler, Karadeniz ile ilgili politikalarının Karadeniz'in, sahili olan ülkeler tarafından yönetilmesi olduğunu söyleyerek, "Sorunlar bu ülkelerce çözülmelidir. Karadeniz bir huzur denizi olarak kalmalıdır. Karadeniz'deki bölgesel sahiplilik ilkesini sürdürmeye devam etmeye çalışıyoruz. İhtiyaç olursa müttefiklerimizden yardım isteriz. Ama şu anda bir ihtiyaç yok" ifadelerini kullandı.

'TUZLA PİYADE OKULU'NDAKİ OLAYDA SORUMLULAR GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI'

Bakan Güler, Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım'da bir öğrencinin Atatürk fotoğrafını yakasına takmamasıyla ilgili soru üzerine, "10 Kasım'da meydana gelen bir hadise. Bir tane öğrenci subayımız, yakasına takması gereken fotoğrafı takmıyor ve 'Toplu iğnem yok onun için takamadım' gibi bir gerekçe ortaya sürüyor. Ona tepki gösteren başka öğrencilerle aralarında tartışma yaşanıyor. Bu olay sonucu hepsi geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Bu olayla ilgili mahkeme ve Yüksek Disiplin Kurulu'nda verilecek kararları duyuracağız. Sorumlu görülen yöneticiler de görevden uzaklaştırıldı. Bu aşamada olayı yanlış yerlere götürecek yorumlardan kaçınmalı ve adli sürecin sonuçlanması beklenmelidir" dedi.

'MAĞUSA'DA ESKİ İSKELEYİ YENİLİYORUZ'

Bakan Güler, Kıbrıs'ta bir üstten ziyade gemileri bağlamak için eski bir limanı yenilemek istediklerini söyleyerek, "Oraya sık sık gemilerimiz gidiyor, tatbikatlara katılıyoruz, ziyaretler yapıyoruz; ama yarın TCG ANADOLU oraya gitse bağlanacağı iskele yok. Orada eski bir iskele var onu yeniliyoruz" dedi.

'ASKERLİK SİSTEMİMİZ TÜRKİYE'NİN GARANTİSİDİR'

Bakan Güler, bedelli askerlik uygulamasında değişikli olup olmayacağı ile ilgili, "2019'da bir kanun çıktı, artık buna herkes uyacak. Bundan geri adım atmamız söz konusu değil. Toplumun her kesimi destek verdi ve Meclis'in onayıyla çıktı. Bizim askerlik sistemimiz Türkiye'nin garantisidir. Biz hiçbir zaman tamamen profesyonel orduyu istemiyoruz ve düşünmüyoruz. Bunu vatandaşımız da istemiyor. Bizim şu andaki hedefimiz, yüzde 50 yükümlü, yüzde 50 de profesyonel asker" ifadelerini kullandı.

'SURİYE'YE GİRMİŞSEK HER ŞEY MASADADIR'

Bakan Güler, Suriye'de kara harekatına ihtiyaç olup olmadığı sorusu ile ilgili, "Biz zaten Suriye'ye girmişsek her şey masadadır demektir. Türkiye bir tehlikeyi görürse ve operasyon yapmamız gerekiyorsa hiç tereddütsüz yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Terörle mücadele 40 yıllık bir konu. Artık biz bu terör belasını kesip atmak istiyoruz. Türkiye'nin önümüzdeki 10-20-30 yıl daha buna tahammülü yok. Ülkemizi ve milletimizi bu beladan kurtarmak istiyoruz ve bununla ilgili de kesin sonuçlu iş yapıyoruz. Yapılan operasyonların sınırlarımıza etkisi var mı? 5-6 senedir sınırlarımızda bir tehdit yok. Şırnak'a, Hakkari'ye gidip geliyoruz ve emniyetli olduğunu görüyoruz. Bizim şu anda Irak kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde az bir işimiz kaldı. Teröristlerin 'kale' diye kazdıkları yerler onların mezarı oluyor. Birkaç yer daha var ve oraları da onların mezarına çevireceğiz" dedi.

Bakan Güler, savunma sanayisindeki projelerle ilgili haberlerde her detayın paylaşıldığını, projeler ve ürünlerle ilgili güvenlik zafiyeti yaratabilecek bilgileri paylaşan kişi ve firmaları mahkemeye vereceklerini kaydetti. Bakan Güler, ihtiyaç olduğunda S400'leri kullanmakta tereddüt etmeyeceklerini de sözlerine ekledi.