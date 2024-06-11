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Bakan Göktaş: Zihinsel dönüşüm olmadan şiddeti önleyemeyiz

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadına yönelik şiddete ilişkin zihinsel dönüşüm gerektiğini belirterek, şiddetin önüne geçmenin mümkün olmadığını söyledi. Göktaş, kadın erkek fırsat eşitliği komisyonunda yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin ve çocuklarla ilgili konuların siyaset üstü mesele olduğunu vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadına yönelik şiddete ilişkin, "Zihinsel olarak bir değişime ihtiyacımız var. Zihinsel olarak dönüşüm gerçekleşmediği müddetçe şiddetin önüne geçemeyiz." dedi.

Göktaş, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda Bakanlığının çalışmalarına ilişkin bilgi vermesinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Yürütülen soysal politikaların toplumun tüm kesimini kapsadığını belirten Göktaş, yaşanılan sorunların el ele aşıldığını vurguladı.

Göktaş, 85 milyona hizmet ettiklerini, bu anlayışla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kadınlara yönelik şiddetin can yakan bir durum olduğunun altını çizen Göktaş, işbirliğine her zaman açık olduklarını belirterek, milletvekillerine ellerindeki bilgileri ve belgeleri kendileriyle paylaşmaları çağrısında bulundu.

"En ufak iddianın üzerine gitmekle mükellefiz. 'İddia asılsız' diye geri adım atmışlığımız asla yok." diyen Göktaş, kadına yönelik şiddetin ve çocuklarla ilgili konuların siyaset üstü mesele olduğunu vurguladı.

İntiharlarla ilgili verilerin paylaşıldığını aktaran Göktaş, bu konunun hassas olduğunun altını çizdi.

"Politikalar oluşturuyoruz"

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yaptıkları çalışmaları ve araştırmaları anlatan Göktaş, şöyle devam etti:

"Zihinsel olarak bir değişime ihtiyacımız var. Zihinsel olarak dönüşüm gerçekleşmediği müddetçe şiddetin önüne geçemeyiz. 'Sıfır vakalı' ülke olsa hakikaten çok sevineceğiz. Keşke bizim kadın konuk evlerimiz bomboş olsa. Keşke vakalarımız sıfır olsa. Politikalar oluşturuyoruz. Türkiye'de olan hukuksal alt yapı, yapılan bu kadar çok uygulama dünyanın hiçbir yerinde bu kadar entegre değil. Biz, daha iyi olması için çalışıyoruz."

Bakan Göktaş, kadınları mağdur etmemek, onları her koşulda korumak ve desteklemek için tedbirleri almaya devam edeceklerini dile getirdi.

Ailenin toplumun temel değeri olduğuna dikkati çeken Mahinur Özdemir Göktaş, aileyi güçlendiren ayrı bir eylem planı oluşturduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Politika

Mahinur Özdemir Göktaş Siyaset Politika Güncel Haberler

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