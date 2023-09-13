Bakan Göktaş: "Ulaşım desteğinden bugüne kadar 58 bin öğrenci yararlandı"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirilen 'Ulaşım Desteği'nden bugüne kadar 58 bin öğrencinin yararlandığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirilen 'Ulaşım Desteği'nden bugüne kadar 58 bin öğrencinin yararlandığını açıkladı.

Bakan Göktaş, Ulaşım Desteği ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olduklarını belirterek, söz konusu yardımın bu eğitim-öğretim yılı döneminde de süreceğini bildirdi. Geleceğin teminatı öğrencilerin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ettiklerini kaydeden Bakan Göktaş, aralık ayında hayata geçirilecek destek programına ilişkin şunları söyledi:

"Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirdiğimiz Ulaşım Desteğimiz bu eğitim-öğretim döneminde de sürecek. Bu destek programı ile öğrencilerimizin yılda iki defa gidiş-dönüş ulaşım giderlerini karşılıyoruz. Öğrencilerimize 2023 yılı için verdiğimiz desteğin üst limit tutarı tek yön için 750 TL olurken, şu ana kadar 10 milyon TL'lik kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza aktardık. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirdiğimiz Ulaşım Desteğimizden 58 bini aşkın öğrenci yararlandı."

Ulaşım desteği ile öğrencilere ve ailelerine destek olmayı sürdürdüklerine dikkat çeken Bakan Göktaş, "Bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri geliştirerek toplumun her bir ferdine ulaşmaya devam edeceğiz. Bu istikamette sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin desteğe ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız" dedi.

Bakan Göktaş, söz konusu destek programına ilişkin başvuruların öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından öğrencilerin ailelerinin ikametgah adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) yapılması gerektiğini hatırlattı. - ANKARA