Bakan Göktaş, Ukraynalı savaş mağduru çocukları ziyaret etti

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da misafir edilen savaş mağduru Ukraynalı çocukları ziyaret etti.

Bakan Göktaş, Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan Ukraynalı çocukları ziyaret etti. Göktaş, ziyarette çocuklarla oyun oynarken ve pasta keserken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'nde misafir ettiğimiz, savaş mağduru Ukraynalı çocukları ziyaret ettik. Bakanlığımızın koordinasyonunda bakım ve korunma ihtiyaçlarının giderilmesinin yanı sıra psikososyal destek, sağlık ve eğitim olmak üzere her alanda huzur ve güven içerisinde olmalarına büyük bir özen gösteriyoruz. Yardıma ihtiyaç duyan masum, mağdur tüm coğrafyalara dostluk elimizi uzatmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.