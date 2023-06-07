AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "21 yıldır hayata geçirdiğimiz ve çıtasını yükselttiğimiz hizmetleri daha da ileri taşımak, milletimizin kazanımlarını daha da artırmak için Türkiye Yüzyılı vizyonu ve motivasyonu ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Göktaş: Türkiye Yüzyılı vizyonu ile çalışmaya devam edeceğiz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "21 yıldır hayata geçirdiğimiz ve çıtasını yükselttiğimiz hizmetleri daha da ileri taşımak, milletimizin kazanımlarını daha da artırmak için Türkiye Yüzyılı vizyonu ve motivasyonu ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından parti genel merkezinde '28'nci Dönem Kadın Milletvekilleri Tanışma ve İstişare Toplantısı' düzenlendi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve milletvekilleri katıldı. Bakan Göktaş, 28'nci dönemde Meclis'te AK Parti sıralarında yer alacak kadın milletvekilleri ile bir arada olmaktan memnun olduğunu belirterek, şöyle dedi:

Ayşe Keşir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadın kolları ve gençlik kolları oluşumlarını AK Parti genel merkezinin 3 ana unsurundan biri haline getirdiğini söyledi. Keşir, "'Kadın erkek eşittir' ilkesi başta olmak üzere tarihe geçecek pek çok düzenleme AK Parti döneminde yapıldı. Kadınların iş gücü piyasasına katılımı yüzde 36; ama kamuda istihdamda yüzde 40'ı aştık. Bu AK Parti'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın başarısıdır. Bazı sektörlerde kadın katılımı yüzde 50'leri aştı. Her şeyden önce eğitimde fırsat eşitliği bu dönemde tarihe geçerken kız çocuklarının önündeki eğitim engelleri tek tek aşıldı" diye konuştu.