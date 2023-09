Bakan Göktaş: 'Türkiye Yüzyılı'nın bir hayal olmadığını, herkese göstermeliyiz

VAN'da konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Van'da son seçimlerde, katılım oranının yüzde 77,89 olduğunu belirterek, " Oy oranımızı artırmak için ulaşabildiğimiz herkese ulaşmalıyız. Daha fazlasını yapmalıyız. Geçmişte daha yüksek oylar aldık. Yine alabiliriz. Gereken tek şey, ayrı gayrı demeden, çok sıkı bir saha çalışması yapmak. Sıkı çalışmalı ve ' Türkiye Yüzyılı' nın bir hayal olmadığını, herkese göstermeliyiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli temaslarda bulunmak için Van'a geldi. İlk olarak Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'yı makamında ziyaret eden Bakan Göktaş, daha sonra AK Parti Van İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, Van'a ilk defa geldiğini belirterek, duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Van'ın farklı kültürlerin birlikte yaşadığı bir şehir olduğunu belirten Bakan Göktaş, "Bize düşen de tarih boyunca barış ve huzur içinde nasıl yaşandıysa şimdiden sonra da aynı barışı ve huzuru sürdürmek" dedi.

AK Parti iktidarları boyunca, birçok başarı elde ettiklerini ve Türkiye'nin 21 yıl öncesiyle kıyaslanmayacak bir noktaya geldiğini ifade eden Bakan Göktaş, Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da birçok hizmet yaptıklarını söyledi. Bakan Göktaş, "Bugün zaten bazı açılışlarımızı da gerçekleştirmek üzere bulunuyoruz. Van depreminden sonra kısa bir sürede 32 bin TOKİ konutunu vatandaşlarımıza teslim ettik. Bunlar, gerçekten partimizin yüz akı hizmetlerdir. AK Parti olarak 21 yıldır aziz milletimiz için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu gerçekleştirmek için canla başla çalışıyoruz. AK Parti iktidarları döneminde memleketimizin her köşesine ulaşmak için elimizden geleni yaptık" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Van'da farklı başlıklarda da çalıştıklarını anlatan Bakan Göktaş, "7 tane Sosyal Hizmet Merkezimiz (SHM) var. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) Personellerimiz var. Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmetleri'nden faydalanan depremzedelerimiz var. Kahramanmaraş depreminden etkilenen vatandaşlarımızla da birlikte 45 bin vatandaşımız yararlandı. Van'da 14 çocuk evimiz var. Toplam kapasitemiz 82, bu evlerimizde de 73 çocuğumuz kalıyor. 1 çocuk evleri sitemiz var. Çocuklarımız için 2012 yılından bugüne kadar 250 milyon liranın üzerinde harcama yapmışız. Sosyal Ekonomik Destek (SED) Programı kapsamında ailesinin yanında destek verilen çocuk sayımız 4 bin 553. Bakanlığımıza bağlı 60 kapasiteli bir bakım ve rehabilitasyon merkezimiz var. 356 kapasiteli 2 özel engelli bakım merkezimiz var. Ayrıca Bakanlığımıza bağlı, 1 huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 33 yaşlımıza hizmet sunuyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'DE İKİNCİ OLACAK'

Van'da, 79,5 milyon liralık yatırım çalışmasının devam ettiğini anlatan Bakan Göktaş, "Tamamlanan proje tutarı 16,7 milyon lira. Kasım ayı içerisinde Özalp ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezimizin açılışı olacak. Onun müjdesini vereyim. Başkale ilçesinde belediye tarafından Bakanlığımıza tahsis edilen bina, sosyal hizmet merkezi olarak kullanılacak. Sosyal Hizmet Kampüsü olarak Türkiye'de ikinci olacak Van Sosyal Hizmet Kampüsü, 67 bin 961 metrekarelik alan üzerinde temelini bugün atacağız. AK Parti, bir icraat partisidir. Bir hizmet partisidir. Bir proje partisidir. Kovid gibi küresel bir sorunun bütün ekonomileri yerle bir ettiği bir dönemden sonra asrın felaketini maalesef yaşadık. Allah bir daha bizleri böyle acılarla imtihan etmesin. Depremin ne olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Deprem sonrası da tüm kurumlarımız personellerimizle gece gündüz canla başla çalıştı, çalışmaya devam etti. Depremden zarar gören bütün illerimizin yaralarını en hızlı şekilde sardık, sarmaya da devam ediyoruz. Böylesine zor bir dönemden geçtiğimiz seçimlerde teşkilatımız büyük bir özveriyle çalıştı. Nihayetinde Cumhurbaşkanımızı bir kere daha hak ettiği yerde görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bunda her bir teşkilat mensubumuzun emeği çok fazla" dedi.

'GECE GÜNDÜZ DURMADAN, YORULMADAN ÇALIŞMALIYIZ'

Önümüzde çok önemli bir yerel seçimin olduğuna dikkat çeken Bakan Göktaş, Van'da son seçimde, katılım oranının yüzde 77,89 olduğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Katılım oranını artırmalıyız. Gece gündüz durmadan yorulmadan çalışmaya devam edelim. Oy oranımızı artırmak için ulaşabildiğimiz herkese ulaşmalıyız. Daha fazlasını yapmalıyız. Geçmişte daha yüksek oylar aldık. Yine alabiliriz. Gereken tek şey, ayrı gayrı demeden, çok sıkı bir saha çalışması yapmak. Sıkı çalışmalı ve 'Türkiye Yüzyılı'nın bir hayal olmadığını, herkese göstermeliyiz. Van'a geldiğimde şunu fark ettim. Teşkilat uyum içerisinde çalışıyor. Her biriniz birbirinize saygı, sevgi ve huzur içerisinde çalışıyorsunuz. Halkımız bize güveniyor. Bu güvenin boşa olmadığını gösterelim. Ekmeğimizin, tuzumuzun ortak olduğunu gösterelim. Kaderimizin ortak olduğunu gösterelim. Elini sıktığımız, evine gittiğimiz, iş yerinde ziyaret ettiğimiz her vatandaşımıza, zorlukları beraber aşacağımızı gösterelim. Milletimizin tek isteği var. AK Parti teşkilatımızı sahada görmek. Yanında görmek. Komşularımızın, arkadaşlarımızın, akrabalarımızın ellerini samimiyetle tutalım. Gözlerinin içine samimiyetle bakalım. Hizmetlerimizi, yaptıklarımızı çok iyi anlatmamız lazım. Önümüzde çok önemli bir yerel seçim var. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde gösterdiğimiz başarıyı inşallah yerel seçimlerde de gösterelim. Biz birbirimize yakın olursak, seçmen de bize yakın olur. Tüm teşkilatımız, her bir teşkilat mensubumuz el ele, gönül gönüle seçmene gidelim. Bugün yaptığımız gibi önümüzdeki süreçte de küskünlükleri, kırgınları bir kenara bırakalım bir dava ile aynı çatı altında el ele yürümeye devam edelim. Bize yakışan bir kardeşlik dayanışmasıdır."

AK Parti Van İl Başkanlığı'ndaki toplantıya AK Parti Van Milletvekili Kayahan Türkmenoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ile partililer katıldı. Bakan Göktaş ve beraberindekiler daha sonra kadın kooperatiflerinin satış ofislerini ziyaret etti.