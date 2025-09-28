Haberler

Bakan Göktaş, Türkiye'nin 81 ilini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık görevi döneminde 81 ilin tamamını ziyaret ettiğini açıkladı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Göktaş, "81 il, tek yürek, tek aile. Ülkemizin her köşesine, her hanesine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her ilimizde kadınlarla, ailelerimizle, çocuklarımızla, engellilerimizle, büyüklerimizle, şehit yakını ve gazilerimizle bir araya geldik. Her yolcululuğumuzda bir kez daha gördük ki ailemiz en büyük gücümüz, ailemiz geleceğimiz. Büyük Türkiye ailemizle kurduğumuz gönül köprülerini sağlamlaştırmak, hizmetlerimizi her vatandaşımıza ulaştırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüyoruz. Milletimizle el ele daha güçlü hikayeler yazmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
