Haberler

Bakan Göktaş: Türkiye ile Lübnan Arasındaki Ticaret Hacmi Artacak

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Lübnan ile 1 milyar doları aşan ticaret hacminin yeterli olmadığını belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşeceğini ve sosyal politikalar alanında iş birlikleri kurmaya hazır olduklarını ifade etti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Lübnan ile geçtiğimiz yıl, 1 milyar doları aşan ticaret hacmimizin ikili ekonomik potansiyeli tam yansıtmadığını biliyoruz. Bunu daha da artırmak için çabamızı sürdüreceğiz. İkili ilişkilerimizin, ticaret, enerji, kültür ve turizm alanları dahil pek çok alanda derinleşeceğine inancımız tamdır dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Lübnan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 82'nci yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "Milli Gün" resepsiyonuna katıldı. Lübnan Büyükelçisi Mounir N. Anouti'nin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda, yabancı misyon temsilcileri ve davetliler de yer aldı. Bakan Göktaş, konuşmasında, "Türkiye ile Lübnan arasındaki ilişkiler, yüzyıllara uzanan derin tarihi ve kültürel bir geçmişe dayanır. Bu yakınlık sayesinde iki ülke arasında daima samimi bir dostluk ve kardeşlik bağı mevcut oldu. Ekonomiden ticarete, insani yardımdan toplumsal projelere kadar birçok alanda kurduğumuz iş birlikleri, bölgemizin geleceğine katkı sunmaya devam ediyor dedi.

'SOSYAL POLİTİKALAR ALANINDA YENİ İŞ BİRLİKLERİ KURMAYA HAZIRIZ'

Bakan Göktaş, iki ülke arasında 1 milyar doları aşan ticaret hacmi olduğunu belirterek, "TİKA'nın Lübnan'da devam eden etkin çalışmaları, iş birliğimizin, sahadaki en somut göstergelerinden biridir. Geçtiğimiz yıl, 1 milyar doları aşan ticaret hacmimizin ikili ekonomik potansiyeli tam yansıtmadığını biliyoruz. Bunu daha da artırmak için çabamızı sürdüreceğiz. İkili ilişkilerimizin; ticaret, enerji, kültür ve turizm alanları dahil pek çok alanda derinleşeceğine inancımız tamdır. Özellikle, sosyal politikalar alanında yeni iş birlikleri kurmaya hazırız. Ülkemizin, kadınların güçlendirilmesi, çocuk haklarının korunması, engelli ve yaşlı hizmetleri, aile refahının artırılması alanlarındaki birikimini Lübnan ile paylaşmayı arzu ederiz. Daha evvel İstanbul'da Başkonsolos olarak görev yapan Sayın Büyükelçi'nin tecrübesinin ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağına inanıyoruz. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Filistin davasına her koşulda sahip çıktık. ve duruşumuzu kararlılıkla koruyacağız. Bölgesel dayanışmanın güçlendirilmesi bakımından Lübnan'ı önemli bir ortak olarak görüyoruz ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
196 ülke lideri iklim zirvesi için Türkiye'ye gelecek

