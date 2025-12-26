Bakan Göktaş: Türkiye'de kadınlar girişimciliğe yön veriyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "TÜİK 2024 iş gücü istatistiklerine dayalı verilerine göre 1 milyon 240 bin kadın girişimci var. ve girişimciler içindeki kadın payı oranı yüzde 18,2. İşverenlikte de kadın işveren kadın sayısı 186 bin ve işverenler içindeki pay yüzde 12,3. Bu rakamlar bize aslında şunu gösteriyor. Türkiye'de kadınlar girişimciliğe yön veriyor" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde düzenlenen 'Yükselen Kadınlar, Kendi İşim, Benim İzim Eğitim Programı'na katıldı. Bakan Göktaş'a Antalya Valisi Hulusi Şahin, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin de eşlik etti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, programdaki konuşmasında, kadın girişimcilere ve kooperatiflere proje hazırlama eğitimi vererek, onların kırsal kalkınma desteklerinden daha etkin yararlanmalarını sağladıklarını söyledi. Antalya'nın tarımıyla, turizmiyle ve girişimcilik ruhuyla ve en önemlisi kadınlarıyla Türkiye'nin yükselen şehirlerinden biri olduğunu belirten Bakan Göktaş, "Serada alın teri döken kadından, turizmde emek veren, kooperatiflerde üreten, iş kuran, istihdam sağlayan kadınlara kadar her biri bu şehrin kalkınmasının asli aktörleridir. Bu anlamda biz 'Yükselen kadınlar' derken, sadece bireysel başarıyı değil, birbirini güçlendiren ve dayanışma içerisinde olan kadınları kastediyoruz. Bu program kapsamında düzenlediğimiz eğitimlerle hem yetkinliğinizi artıracak hem de iş birliğinizi genişletecek hem de ihtiyaç duyduğunuz kaynaklara ulaşmanızı kolaylaştıracağız. Üstelik bu içerikleri kendi alanında öne çıkan güçlü isimlerden dinleyeceksiniz. Ekim ayında başlattığımız 'Yükselen Kadınlar Programı'nı 7 bölgede gerçekleştirecek, yerelden ulusala hatta uluslararasına ulaşan güçlük bir girişimcilik ağı oluşturacağız" dedi.

'TÜRKİYE'DE TABLO GÜÇLÜ BİR POTANSİYELİ İŞARET EDİYOR'

Programın önemli bir ayağı olan Girişimcilik Eğitim TIR'ı ile şehir şehir dolaşarak 'Bir fikrim var' diyen kadınları bilgiyle, mentörlükle ve rol modellerle buluşturduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, "Karadeniz Bölgesi'nden başlayan bu yolculukta 9 ilimizde 1000'e yakın kadına ulaşarak girişimcilik ekosistemini yerinde güçlendirdik. Bu sürecin güçlenmesi, güçlü bir kurumsal iş birliğiyle mümkün oldu. Bir ülkenin büyümesi fikrin ürüne, emeğin gelire, üretimin pazara dönüştürülmesiyle ancak mümkün olur. Kadın girişimciler bu dönüşümün olmazsa olmazlarıdır. Çünkü her yeni kadın işletmesi piyasaya yeni bir üretim kapasitesi, istihdam alanı ve tedarik ilişkisi ekler. Kadınların girişimde güçlenmesi, ekonominin daha dayanıklı büyümesi demektir. Dünyaya baktığımızda kadın girişimciliğinin yükselişte olduğunu görüyoruz. Kadınların yeni iş kurma oranı 2001- 2005 döneminde ortalama yüzde sadece 6,1 iken, 2021- 2023 döneminde yüzde 10,4 seviyesine çıktı. Türkiye'de ise tablo güçlü bir potansiyeli işaret ediyor. TÜİK 2024 iş gücü istatistiklerine dayalı verilerine göre 1 milyon 240 bin kadın girişimci var. ve girişimciler içindeki kadın payı oranı yüzde 18,2. İşverenlikte de kadın işveren sayısı 186 bin ve işverenler içindeki pay yüzde 12,3. Bu rakamlar bize aslında şunu gösteriyor. Türkiye'de kadınlar girişimciliğe yön veriyor. Şimdi hedef daha işletmeyi büyüten, işvereni taşıyan, pazara hazırlayan adımları hızlandırmak. Bakanlık olarak kadınların hayatın her alanında yanlarında olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızda ise en büyük destekçimiz elbette Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda Kadınların Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımızda, kadın girişimciliğini ve kadın kooperatiflerini öncelikli politika alanı olarak konumlandırdık" diye konuştu.

'KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİ DAHA GÖRÜNÜR VE GÜÇLÜ KILIYORUZ'

8 Mart'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle oluşturulan koordinasyon kurullarıyla bu süreci yerelde daha kapsayıcı biçimde yürüttüklerini belirten Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

"Hedefimiz kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlendirme çalışmalarımızı merkezi ve yerel düzeyde, bütüncül ve etkin bir şekilde yürütmek. Öte yandan kamu, sivil toplum ve özel sektörle kurduğumuz iş birlikleriyle kadın girişimciliğini ülkenin dört bir yanında daha görünür ve güçlü kılıyoruz. Eğitim, mentörlük ve finansal destek programlarıyla her gün daha fazla kadının hayatına dokunuyoruz. Enerji sektöründe temiz teknoloji, kadın girişimcilere destek verdiğimiz alanlardan biridir. Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı kapsamında kadın girişimcileri 4 farklı kategoride bakanlık özel ödülleriyle destekleyerek iş fikirlerini ileriye taşıdık. Kadınlarımızı yeşil dönüşümün güçlü aktörleri haline getiriyoruz. Enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve temsiliyetini güçlendirmek için Enerji Okulu'nu hayata geçirdik. TÜRSAB ile yaptığımız anlaşma doğrultusunda turizm sektöründe kadının varlığını ve gücünü artıran stratejik bir adım attık. Bu çalışmalarımızın yanı sıra kadın kooperatiflerini üretimden, pazarlamaya kadar her aşamada destekleyerek daha güçlü ve sürdürebilir yapıya dönüşmesine katkı sağlıyoruz. Bu süreçte 1319 yeni kadın kooperatifi kurulmasına destek olduk. Kadın girişimcilere ve kooperatiflere proje hazırlama eğitimi vererek kırsal kalkınma desteklerinden daha fazla yararlanmalarını sağladık. 'Hobin İşin Olsun' projesiyle kadınlara hobilerini e-ticaret aracılığıyla kazanca dönüştürme imkanı sunduk. Diğer yandan finansal okuryazarlık eğitimleriyle 1,2 milyon kadına ulaştık. Ayrıca 'kadingirisimci.gov.tr' platformuyla tüm destek ve teşvikleri tek platformda bir araya getirdik. E-ticarete adım atmak, işini dijitalde büyütmek isteyen yaklaşık 8 bin kadına eğitim verdik. Yeni dönemde girişimci kadınlara yönelik yüz yüze e-ticaret eğitimlerimizi Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Bu eğitimlerle kadınların dijital ekonomideki varlığını artırmaya ve e-ticarette liderleşmelerini hedefliyoruz."

'BAŞARININ YOLU DAYANIŞMADAN GEÇİYOR'

2025 Aile Yılı'nın kadınların daha etkin çalışmalara imza attığı etkin bir yıl olduğunu aktaran Bakan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadıların her alanda güçlenmeleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugün bu salonda sadece hikayeler yok, yöntem var, plan var. Birbirinin ellerini güçlendiren insanlar var. Kadının işini kurması ekonominin doğal akışıdır. Kadın girişimci kalkınmayı hızlandırır, kadın girişimci Türkiye'nin gücünü artırır, kadın girişimci ülkemizin yarınlarını inşa eder. Bakanlık olarak bizim görevimiz bellidir. Engeli azaltmak, yolu kısaltmak, hak ve fırsat eşitliğini somut eşitliğine dönüştürmek. Programları daha somut hale getireceğiz, eğitimler sonunda ellerinizde bir çıktı olacak, bir hedef cümlesi, bir hedef eylemi olacak. Girişimcilik kusursuz plan işi değildir. Girişimcilik hızlı öğrenme işidir. Hiçbir kadın yalnız yürümek zorunda değil. Birlikte öğrenerek, birlikte öğreterek, birlikte cesaretlenerek yol alacağız. Başarının yolu dayanışmadan geçiyor" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuşmasının ardından eğitime katılan kadınlar ve protokol üyeleriyle toplu fotoğraf çektirirken, kadınlarla da selfie yaptı. Bakan Göktaş programının ardından otelden ayrıldı.

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),