Bakan Göktaş, Tunceli'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlama programına katıldı Açıklaması

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle ilan ettiğimiz '2025 Aile Yılı', ülkemizin geleceğini güçlü ailelerle yeniden inşa etme kararlılığımızın adıdır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle ilan ettiğimiz '2025 Aile Yılı', ülkemizin geleceğini güçlü ailelerle yeniden inşa etme kararlılığımızın adıdır. Güçlü aile yapımız ve kahraman güvenlik güçlerimizle Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz." dedi.

Tunceli'de Jandarma Genel Komutanlığının 186. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen kutlama programında konuşan Bakan Göktaş, teşkilatın kurulduğu günden bugüne vatan toprağının her köşesinde gece gündüz demeden görev yaptığını söyledi.

Jandarmanın birliğin ve beraberliğin korunmasında, devletin bekasında her zaman ön saflarda yer aldığını vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle canla başla görev yapan tüm jandarma mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Fedakarlıklarıyla gurur kaynağımız olan ailelerine ve aziz şehitlerimizin kıymetli emanetlerine şükranlarımı sunuyorum. İnsanı ayakta tutan iki büyük çınar vardır; biri aile, diğeri vatandır. Aile, insanın ilk yuvasıdır, ilk sözü, ilk adımıdır. Vatan, ailede öğrenilen değerlerin kök saldığı yerdir. Tarihiyle, kültürüyle, diliyle bir milleti millet yapan bu ruhtur."

Göktaş, aileye sahip çıkmanın vatanı korumak olduğuna işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle ilan ettiğimiz '2025 Aile Yılı', ülkemizin geleceğini güçlü ailelerle yeniden inşa etme kararlılığımızın adıdır. Güçlü aile yapımız ve kahraman güvenlik güçlerimizle Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vatanı uğruna canını feda eden aziz şehitleri rahmetle yad eden Göktaş, "Kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Görev başındaki kahraman jandarmamıza başarılar diliyorum, ailelerine sağlık ve huzur temenni ediyorum. Jandarma Teşkilatımızın 186. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Vatan size emanet, biz de her zaman yanınızdayız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından programda jandarma personelleri tarafından çeşitli gösteriler yapıldı.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, kaymakamlar, kurum müdürleri, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Politika
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