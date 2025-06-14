Bakan Göktaş Tunceli'de AK Parti İl Başkanlığı'nı Ziyaret Etti

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tunceli'de AK Parti İl Başkanlığı'ni ziyaret etti ve kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Tunceli İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

Bakan Göktaş, Atatürk Mahallesi'ndeki parti binası önünde AK Parti Tunceli İl Başkanı Bülent Süner ve partililer tarafından karşılandı.

Daha sonra Süner ile görüşen Göktaş, kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Görüşmede, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, Pertek Belediye Başkanı Recai Vural ve Akpazar Belediye Başkanı Ali Aydın da hazır bulundu.

Daha sonra Göktaş, partililerle toplantı salonunda bir araya gelerek sohbet etti.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Politika
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