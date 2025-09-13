Bakan Göktaş: "Terörsüz Türkiye hedefimize kararlılıkla ilerleyeceğiz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman Kozluk'ta şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın öğrencileri ve meslektaşlarıyla bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 22 yaşındayken Batman Kozluk'ta şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın öğrencileri ve meslektaşlarıyla buluştu.

"Terörsüz Türkiye hedefimize kararlılıkla ilerleyeceğiz"

Bakan Göktaş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hain terör saldırısı sonucu henüz 22 yaşındayken Batman Kozluk'ta şehit olan kıymetli öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ın öğrencileri ve meslektaşlarıyla bir araya geldik. Bir zamanlar terörün gölgelediği yerlerde bugün özgüven ve başarıyla büyüyen gençler var. Her bir gencimiz hayallerine ulaşana, güvenli bir geleceğe kavuşana kadar Terörsüz Türkiye hedefimize kararlılıkla ilerleyeceğiz. Şehidimizi rahmetle anıyor, ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA