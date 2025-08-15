Bakan Göktaş, TEKNOFEST 2025 Finaline Kalan Devlet Himayesindeki Çocukları Tebrik Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptıkları 'Dikenli Vatoz Balığı', 'İnsansız Sualtı Aracı' ve 'Tarla Bekçisi' projeleriyle TEKNOFEST 2025 finaline kalan devlet himayesindeki çocukları tebrik etti.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet himayesindeki evlatlarımız TEKNOFEST 2025 finalinde. 'Dikenli Vatoz Balığı', 'İnsansız Sualtı Aracı' ve 'Tarla Bekçisi' projesiyle finalde yarışacak yavrularımıza gönülden başarılar diliyorum. Azimleriyle, üretkenlikleriyle ve hayallerini gerçeğe dönüştürme kararlılıklarıyla bizlere gurur veriyorlar. Geleceğin bilim insanları, mühendisleri ve teknoloji liderleri olarak yolları daima açık olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA