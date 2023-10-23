Bakan Göktaş, Tekirdağ'da Kadın Kooperatiflerini Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'da kurum ziyareti yaparak, kadınların el emeği göz nuru ürünlerini inceledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Tekirdağ'a geldi. İlk ziyaretini Tekirdağ Valiliği'ne yapan Bakan Göktaş, burada Vali Recep Soytürk'ten bilgi aldı. Bakan Göktaş, daha sonra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar'ı da ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Göktaş, şehirde bulunan Rumeli İskelesi'ndeki kadın kooperatiflerinin el emeği göz nuru ürünlerini yerinde inceledi. Kadınların ürünlerini beğenen Bakan Göktaş, kadınlarla bir süre sohbet etti. - TEKİRDAĞ