Bakan Göktaş, TDT Aile ve Sosyal Politikadan Sorumlu Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'de

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ilk toplantısı geçen yıl 16- 17 Mayıs'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın öncülüğünde İstanbul'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aile ve Sosyal Politikadan Sorumlu Bakanlar Toplantısı'nın yarın başlayacak ikinci toplantısına katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

Bakan Göktaş, ziyareti kapsamında bugün Bakü'de Hazar Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek, 'Kimlik, Aidiyet ve İdealler: Çok Kültürlü Bir Dünyada Değerlerinle Yol Almak' konulu sunum yaptı. Belçika'da Müslüman Türk bir ailede doğduğunu, farklı din ve kültürden öğrencilerle bir arada eğitim gördüğünü ifade eden Göktaş, farklılıklar içinde kendi kimliğine bağlı kalarak hedeflerine yürümeyi öğrendiğini belirtti. Göktaş, okul yıllarında çalıştığını, farklı sosyal sınıflardan insanları tanıdığını, toplumsal sorunlara farkındalık geliştirdiğini, siyasete de bu dönemde ilgi duymaya başladığını kaydetti. Üniversite yıllarında Belçika'da ilk Türk öğrenci derneğini kurduklarını hatırlatan Göktaş, bireysel hedefler dışında toplumsal fayda için çalışmanın öneminden bahsetti. Göktaş, meslek seçiminde yaşadığı engellerin kendisini başka alana yönelttiğini söyleyerek, ümitsizliğe kapılmadan yeni yollar üzerinde düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

'ANA VATANLA BAĞIMIZ EN GÜÇLÜ AİDİYETLERİMİZDEN BİRİ'

Belçika'da içinde bulundukları topluma değer katmak için çaba gösterdiklerini belirten Göktaş, "Ana vatanla bağımız en güçlü aidiyetlerimizden biri" değerlendirmesini yaptı. Göktaş, Avrupa'nın ilk başörtülü ve Belçika'nın en genç vekili olduğunu hatırlatarak, "Baskılara rağmen yılmadım, yola devam ettim. Engellere aldırmadan hedefe yürümek, önyargılarla mücadele etme azmi başarıya giden yolun anahtarıdır" dedi.

Belçika'da vekillik döneminde her türlü ayrımcılıkla mücadele ettiğini hatırlatan Göktaş, "Müslüman Türk kimliğime yönelik ayrımcı tutumlar Ermeni meselesinde baskıya dönüştü. Sözde Ermeni soykırımına yönelik belgeyi imzalamayı reddettim. Böyle bir iftiranın milletimin sırtına yüklenmesini kabul edemezdim. İmzalamadım ve partiden ihraç edildim" diye konuştu. Göktaş, ailesinin ve Belçika Türk toplumunun kendisine her zaman destek olduğunu söyleyerek, "İnancıma, kimliğime, beni ben yapan değerlere sıkı sıkıya bağlandım. Kim olduğumu hiç unutmadan, değerlerimden taviz vermedim, pergelin bir ucunu değerlerime sabitledim. Gücümü ailemde ve kimliğimde buldum. Ailemin benim üzerinde büyük hakkı var. Mücadele etmek sizi güçlü kılar. Zorluklar bana değer kattı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle önce Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi, sonra ise bakan olarak görev yaptığını hatırlatan Göktaş, öğrencilere, aileleri ve milli kimlikleriyle bağlarını güçlü tutmalarının önemine de dikkati çekti. Göktaş, sosyal medyanın empoze ettiği bireyselleşmenin aile kurumuna olumsuz etkilerine değinerek, "Aşırı bireyselleşmiş, bencilleşmiş, yalnızlaşmış insanlardan ne aile ne de millet olur. Bugün ailemize, milletimize, inanç köklerimize sarılmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

TDT AİLE VE SOSYAL POLİTİKADAN SORUMLU İKİNCİ BAKANLAR TOPLANTISI

Geçen yıl düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Aile ve Sosyal Politikadan Sorumlu Birinci Bakanlar Toplantısı'nda, aile ve sosyal politika alanında iş birliğinin geliştirilmesi, ortak tarihi ve kültürel değerler temelinde aile odaklı sosyal politikaların Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında güçlendirilmesi temel hedef olarak belirlenmişti. Söz konusu iş birliğinin devamı niteliğinde olan ve bu yıl 11- 12 Haziran'da 'Modern Toplumda Kadının Rolü: Sürdürülebilir Kalkınma ve Geleneksel Değerler' temasıyla düzenlenecek Aile ve Sosyal Politikadan Sorumlu İkinci Bakanlar Toplantısı'nda ise kadının aile içinde ve toplum hayatındaki konumunun birbirini tamamladığına dikkat çekilecek.

Toplantıda kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasi hayattaki rollerinin artırılması ve sürdürülebilir kalkınma süreçlerine etkin katılımlarının teşvik edilmesi amaçlanırken, geleneksel ve kültürel değerlerin korunmasının önemi vurgulanacak. Üye devletlerden bakan düzeyinde temsilcilerin yer alacağı toplantıda, üye devletler arasında kadın inisiyatiflerinin eşgüdümünün sağlanması, yürütülen projelere ilişkin deneyim paylaşımının artırılması, kadın hakları ve cinsiyet eşitliğinin aile yapısını destekleyecek şekilde ele alınması, kültürel değerlerle uyumlu biçimde kadın liderliğinin güçlendirilmesi ve başarılı örneklerin paylaşılması hedefleniyor.

Kadınların öncülüğünde yürütülen projelerin aile ve toplum refahına katkılarının değerlendirileceği toplantıda ayrıca kadınların sosyo- ekonomik konumunu güçlendirmeye yönelik projeler ve eğitim programları ile dijitalleşmenin aile yapısına etkilerine karşı iyi uygulamalar aktarılacak. Kadınlar ve genç kızlara yönelik eğitim ile mesleki gelişim alanında yapılacak desteklerin artırılması da toplantının önemli konuları arasında yer alacak.

BAKANLIKTAN AİLE YAPISINI GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK YAN ETKİNLİK

Bakan Göktaş, Türk Devletleri Teşkilatı Aile ve Sosyal Politikadan Sorumlu İkinci Bakanlar Toplantısı programı kapsamında yarın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca düzenlenecek 'Güçlü Aileler, Güçlü Toplumlar: TDT Ülkelerinde Aileyi Destekleyici Politikalar" temalı yan etkinliğe katılacak.

Diğer üye ülkelerin bakanlarının katılımıyla düzenlenecek etkinlikte, aile yapısını güçlendirmeye yönelik başarılı politikalar ve uygulamalar ele alınarak, bu konuda ortak stratejiler ve iş birliği imkanları değerlendirilecek. Etkinliğin açılışında konuşma yapacak olan Bakan Göktaş, 12 Haziran'da TDT Üye Ülkelerin Bakanlar Toplantısı kapsamındaki 'Yüksek Düzey Bakanlar Oturumu'na katılacak ve ikili görüşmelerde bulunacak.