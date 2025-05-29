Bakan Göktaş'tan Sosyal Medya Düzenlemesi Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sosyal medya düzenlemesi ile içerik sağlayıcılara, sosyal medya ve oyun platformlarına önemli yükümlülükler getirmeyi planlıyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, Meta Küresel Güvenlik Politikaları Başkan Yardımcısı Antigone Davis ile dijital güvenlik konusunda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Göktaş, Davis ile dijital güvenlik ve çocuk odaklı politikalar üzerine görüştüğünü belirterek, "Sosyal medya platformlarının kültürel değerlerimize saygılı ve çocukların üstün yararını gözeten politikalar benimsemesini önemsiyoruz. Bir süredir üzerinde çalıştığımız sosyal medya düzenlemesi ile içerik sağlayıcılara, sosyal medya ve oyun platformlarına önemli yükümlülükler getirmeyi planlıyoruz. Özellikle çocuklarımızı dijital dünyanın olumsuz etkilerinden koruma konusundaki kararlılığımızı ve kendilerinden beklentilerimizi Sayın Davis ile paylaştık. 'Aile Yılı' içerisinde çocuklarımız için güvenli bir dijital ortam oluşturmayı amaçlayan sosyal medya düzenlemesi çalışmalarımızı tamamlamakta kararlıyız" dedi. - ANKARA