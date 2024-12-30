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Bakan Göktaş'tan Narin Güran Davasına Yorum

Bakan Göktaş'tan Narin Güran Davasına Yorum
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran davasında verilen cezaları değerlendirerek, karara itiraz edeceklerini açıkladı. Mahkemede üç kişiye ağırlaştırılmış müebbet cezası verilirken, bir sanığa 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran davasında çıkan kararı değerlendirerek; "3 şahsa verilen cezalar hakikaten yüreklere su serpti. Mahkemenin gerekçeli kararı geldikten sonra Nevzat Bahtiyar'ın aldığı cezaya itiraz edeceğiz" dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Niğde'de bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın davasında çıkan kararı değerlendirdi. Bakan Göktaş; "Bakanlık olarak Narin kızımızla ilgili sürece en başından bu yana Diyarbakır İl Müdürlüğü'müz vasıtasıyla sürece dahil olduk. Gerekli tüm çalışmalarda bakanlığımız adım adım yer aldı. Hiçbir karar tabi ki Türkiye'nin evladı Narin'i geri getiremez. 3 şahsa verilen cezalar hakikaten yüreklere su serpti. Bakanlık olarak hem ilk davaya, hem ikinci davada avukatlarımız savunmalarını etkili şekilde gerçekleştirdi. Tabi Nevzat Bahtiyar ile ilgili verilen bir karar var 4 yıl 6 ay. Biz de tabi ki mahkemenin gerekçeli kararını bekliyoruz. Mahkemenin gerekçeli kararı geldikten sonra da bu cezaya itiraz edeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşma sonrasında mahkemece; Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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