Bakan Göktaş'tan İsrail'in Sumud Filosu'na Müdahalesine Tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail'in insani yardım ulaştırmaya çalışan Küresel Sumud Filosu'na müdahalesini eleştirerek, bunun uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti ve uluslararası topluma somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Küresel Sumud Filosu'na yönelik kuşatma, uluslararası hukukun temel ilkelerinin ihlalidir. Meşru insani yardım çabalarını hedef almak, savaş hukukuna ve insanlığa sığmaz" dedi.

Bakan Göktaş, İsrail'in Sumud Filosu'na müdahalesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya çapından gönüllülerin kurduğu ve Filistin'e insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik kuşatma, uluslararası hukukun temel ilkelerinin ihlalidir. Meşru insani yardım çabalarını hedef almak, savaş hukukuna ve insanlığa sığmaz. Bebek katili, soykırımcı İsrail hükümetinin zalim politikaları, Filistin halkının direnişini ve dünyadaki dayanışmayı bastıramaz; tam tersine zulmü ifşa ederek vicdan sahibi herkesin sesini daha da yükseltir. Uluslararası toplum, insani koridorların güvenliğini teminat altına almalı, ablukanın kalkması için somut adımlar atmalı ve suçluları yargı önüne çıkarmalıdır. Gazze dünyanın vicdanıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
