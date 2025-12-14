Bakan Göktaş: "(Babalık ve doğum izni) 16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik çalışmamız gündemde"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, babalık ve doğum iznine ilişkin soruya, "16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik çalışmamız gündemde. Bunu da geçtiğimiz hafta grubumuzla istişare ettik. Yakın zamanda Meclise gelmesini ümit ediyoruz. 2026 yılının başında olmasını ümit ediyoruz" dedi.

Göktaş, 2026 Merkezi Yönetim ve 2024 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katılmak üzere TBMM'ye geldi. Göktaş, bütçe görüşmeleri öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı.

Göktaş, atamalara ilişkin soru üzerine, "Hizmetlerimizin kalitesinin arttırılması için 3 bin yeni alımımız olacak. Bugün ifade edeceğim" ifadelerini kullandı.

