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Bakan Göktaş'tan 46 yıl önce ABD'ye yerleşen Türk aileye sürpriz ziyaret

Bakan Göktaş'tan 46 yıl önce ABD'ye yerleşen Türk aileye sürpriz ziyaret
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 46 yıl önce ABD'ye yerleşen Karakaş Ailesi'nin evine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 46 yıl önce ABD'ye yerleşen Karakaş Ailesi'nin evine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Türkiye'yi temsilen "Kadının Statüsü Komisyonu Toplantısı" dolayısıyla geldiği New York'ta resmi programının dışında sürpriz bir ziyaret yaptı. Bakan Göktaş, 46 yıl önce ABD'ye gelen Mehmet Karakaş ve ailesinin Queens bölgesinde yaşadığı eve iftar sonrası misafir oldu. Abisinin aracılığıyla Diyarbakır'dan geldiği ABD'de 46 senedir yaşadığını belirten Karakaş, eşi, çocukları ve torunlarıyla burada hayatlarını sürdürdüklerini aktardı. ABD'deki yaşamının yanı sıra çocuklarının işleri ile torunlarının eğitimlerine ilişkin bilgi veren Karakaş, Bakan Göktaş'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Karakaş, "Burada Türkiye'nin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Allah Cumhurbaşkanımızı ve sizleri başımızdan eksik etmesin" diyerek Göktaş'tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını iletmesini istedi. Göktaş'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti ve heyecanı ifade eden Besi Karakaş ise, "Sizi hep televizyonda görüyorduk, evimizde ağırlamak bize büyük bir sürpriz oldu" ifadesini kullandı.

"Kendimizi ailemizin yanında hissettik"

Bakan Göktaş da Karakaş Ailesi'ni ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Kendimizi ailemizin yanında hissettik. Sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duydum" diye konuştu. Göktaş'ın kendisinin de gurbetçi bir ailenin çocuğu olduğunu belirtmesi üzerine Mehmet Karakaş, "İnşallah benim torunlarım da sizin gibi çok başarılı olur" ifadesini kullandı.

Üç kuşak bir arada yaşayan ailenin evinde gerçekleşen sıcak ve samimi ziyaretin ardından Bakan Göktaş, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ettiği ailenin selamını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceğinin sözünü verdi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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