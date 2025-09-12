Bakan Göktaş'tan 12 Eylül darbesinin 45'inci yılına ilişkin paylaşım Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün biliyoruz ki millet iradesi, her türlü darbeden ve vesayetten daha güçlüdür." ifadesini kullandı.

Göktaş, NSosyal hesabından, 12 Eylül askeri darbesinin 45'inci yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, 12 Eylül'ün, demokrasi tarihinin en ağır yaralarından biri olduğunu belirtti.

Milletin sesini susturmaya çalışanların unutulmadığını ve unutulmayacağını vurgulayan Bakan Göktaş, "Bugün biliyoruz ki millet iradesi, her türlü darbeden ve vesayetten daha güçlüdür. 15 Temmuz gecesi bu hakikati tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. Demokrasi ve özgürlük uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.