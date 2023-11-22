Bakan Göktaş: Sosyal yardımlar yoksullukla mücadelede en güçlü aracımızdır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardımların yoksulluğun göstergesi olarak sunulmasının yanlış olduğunu belirterek, sosyal yardımların yoksullukla mücadelede en güçlü araç olduğunu söyledi. Bakan Göktaş, ayrıca evlat edindirme süreci ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında da açıklamalarda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sosyal yardımlardaki artışın yoksulluğun göstergesi olarak sunulması doğru bir yaklaşım değildir. Tam aksine yoksullukla mücadelede en güçlü aracımız sosyal yardımlardır. Amacımız vatandaşımızı muhtaçlık durumundan çıkararak refahını iyileştirmektir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Kız çocuklarının okullardan uzaklaşmaması için çalıştıklarını söyleyen Bakan Göktaş, "Kız çocukları okuldan uzaklaştırılmıyor. Aksine son 20 yılda hem okur-yazarlık oranını artması hem de kız çocukların okullaşmasında önemli aşamalar kaydettik. Kadın okur-yazarlığı oranı yüzde 95'in üzerine çıktı. Kız çocukların okullaşması oranı bugün yüzde 89'un üzerindedir" diye konuştu.

"494 evlat edindirme yapmışız"

Evlat edindirme sürecinin yavaş işlediğine yönelik eleştirilere cevap veren Bakan Göktaş, "Bakın evlat edindirme büyük bir sorumluluktur. Hem hukuki hem de psikolojik boyutu olan bir süreç. Çocuğun yararı ilkesi doğrultusunda üzerinde çok detaylı düşündüğümüz titizlikle takip ettiğimiz bir süreç. Çünkü çocuk emanet ediyorsunuz. O çocukların bazıları zaten terk edilmiş bir travmaya, bir hikayeye sahip. 494 evlat edindirme yapmışız. Çok titizlikle takip etmek ne kadar önemli. Belirlenen koşulları sağlayan aileleri il müdürlüklerimiz birebir takip ediyor. Oradaki avukatlarımız, psikologlarımız süreçleri birebir takip ediyor. Gerekli denetimler yapılıyor. Ailelerin verdikleri belgeleri kontrol ediyor. Bu süreç tamamlandıktan sonra çocuklarımızı hiç bekletmeden yerleştiriyoruz. Ancak süreci hızlandırmak için neler yapabiliriz? Buna da çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Kuruluştan izinsiz ayrılan çocuklarla ilgili bir kriz masasını kurduk"

Kuruluşlardan izinsiz ayrılan çocuklar hakkında konuşan Göktaş, "Bu konu özellikle odaklandığımız çalışmalardan bir tanesidir. Korunma altına alınan çocuklar çeşitli nedenlerle kuruluştan izinsiz ayrılma davranışı maalesef gösterebilmektedir. Kuruluştan izinsiz ayrılan çocuklarla ilgili bir kriz masasını kurduk. İyi uygulama örneklerini çalışmaya başladık ve bu konuya dair psikolojik profil çalışması yapıyoruz. Çalışmanın sonuçlarına göre süreçlerimizde düzenlemeler yapacağız" dedi.

"Kadına yönelik şiddet konusu 'siz şunu yaptınız, biz bunu yaptık' denecek bir konu değildir"

Kadına şiddetle mücadele konusunda bilgi veren Bakan Göktaş, "Bugün ne yazık ki kadının maruz kaldığı şiddet küresel bir sorundur. Kadına yönelik şiddet konusu 'siz şunu yaptınız, biz bunu yaptık' denecek bir konu değildir. Kadına yönelik şiddet siyaset üstü bir meseledir. Toplumun meselesidir, vicdani bir meseledir. Biz bu konuya her zaman bu anlayışla yaklaştık. Bu soruna asla müsamaha göstermedik göstermeyeceğiz. Şiddete maruz kalan hatta şiddete maruz kalanı iddia eden dahi olsa herkesi koruma altına alıyoruz. Avukatlarımız da şiddet vakalarının tamamında hukuki sürecin takipçisi oluyor. Şiddet failleri gerekli cezayı almaları yönündeki duruşumuz çok nettir. Bu konudaki eleştirileri kabul etmem mümkün değildir" ifadelerine yer verdi.

"Sosyal yardımlardaki artışın yoksulluğun göstergesi olarak sunulması doğru bir yaklaşım değildir"

Sosyal yardımların artmasının artan yoksulluktan kaynaklandığı yönündeki eleştirilere cevap veren Göktaş, "Sosyal yardımlardaki artışın yoksulluğun göstergesi olarak sunulması doğru bir yaklaşım değildir. Tam aksine yoksullukla mücadelede en güçlü aracımız sosyal yardımlardır. Amacımız vatandaşımızı muhtaçlık durumundan çıkararak refahını iyileştirmektir. Sosyal hizmet merkezlerinin diğer kurumlarla iş birliğinin önemli olduğu vurgulandı. Sonuna kadar katılıyorum. Sosyal hizmet merkezlerimizin gerek yerel yönetimlerle gerek sivil toplum kuruluşlarıyla koordinasyon ve etkili iş birliği içerisinde çalışmasını önemsiyoruz. Konuşmamda da değinmiştim tekrar dile getireyim. Bugün sosyal yardımlardan faydalananların yüzde 82'si çalışamayacak durumda olan vatandaşlarımızdır. Yani yüzde 82'si yaşlı çocuk ve engellerden oluşuyor. Sosyal yardım kalemlerimizdeki artışın temel sebebi ise sosyal politikaların genişlemesiyle ilgilidir" diye konuştu.

Son olarak milletvekillerine seslenen Bakan Göktaş, kendisinin ve çalışma arkadaşlarının her zaman ulaşılabilir olduğunu ve bir sorun olduğu zaman milletvekillerinin kendilerine ulaşmasını istedi ve beraber çalışma çağrısında bulundu. Bakanlığın bütçesi yapılan oylamanın ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. - ANKARA