Bakan Göktaş: "(Antalya'daki deprem) Psikososyal Destek Ekiplerimiz destek çalışmalarına başlamıştır"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya'nın Serik ilçesindeki 4.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin destek çalışmalarının başladığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin "Psikososyal Destek Ekiplerimiz ivedilikle hazırlıklarını tamamlayarak destek çalışmalarına başlamıştır" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya Serik'te meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Serik'te meydana gelen ve çevre illerden hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal Destek Ekiplerimiz ivedilikle hazırlıklarını tamamlayarak destek çalışmalarına başlamıştır. Allah, ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

