Bakan Göktaş, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nda, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Bakan Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nda, şehit yakınlarımız ve gazilerimizle bir araya geldik. Aziz şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimizle kurduğumuz bu güçlü birliktelik, omuz omuza Terörsüz Türkiye'yi inşa etme irademizin en anlamlı göstergesidir. Her zaman yanlarında, bir ve beraber olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA