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Bakan Göktaş, şehit ailesine Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti

Bakan Göktaş, şehit ailesine Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti
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Edirne'de bir dizi programa katılmak üzere gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş şehit ailesini ziyaret etti.

Edirne'de bir dizi programa katılmak üzere gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş şehit ailesini ziyaret etti.

Vali Yunus Sezer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte 2012 yılında Siirt'te vatani görevini yaptığı sırada helikopterin düşmesi sonucunda şehit düşen Jandarma Üstteğmen Ersan Yenici'nin Edirne'de yaşayan ailesini evlerinde ziyaret etti. Şehidin ailesi ile görüşerek hal ve hatırını soran Bakan Göktaş; "Vatanımızı ve milletimizi kendi canlarından aziz tutan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun" dedi. Ardından Bakan Göktaş, şehidin ailesine Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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