Bakan Göktaş: "100. yılımızda ülkemizi dünyada hak ettiği noktaya taşımayı hedefliyoruz"

ŞANLIURFA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa'daki temaslarının ardından basınla bir araya gelerek açıklamada bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa'daki temaslarını bitirdikten sonra akşam saatlerinde basınla bir araya geldi. Bir otelde basınla buluşan Bakan Göktaş, " Türkiye'nin tarihi ve kültürel olarak en zengin şehirlerinden biri olan Şanlıurfa'da sizlerle bir araya gelmenin mutluluğu içindeyim. Şehir buluşmalarımızda halkımızla bir araya gelmenin yaşattığı coşku, hepimiz için bizi Türkiye yüzyılı hedeflerimize taşıyacak bir motivasyon sağlıyor. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye yüzyılı olarak sembolleştirdiğimiz yeni dönemde ülkemizde bir barış, istikrar ve refah kuşağı tesis etmeyi hedefliyoruz. Şanlıurfa da ülkemizin refahına önemli katkılar sunan bir şehrimiz. Şanlıurfa, tarihi, kültürü, bereketli toprakları ve unutulmaz lezzetleriyle eşsiz bir potansiyel sunuyor.

Deprem bölgesindeki çalışmalar

Deprem bölgesindeki çalışmalara da değinen Bakan Göktaş, "Biz de bu kadim şehrin değerlerini korumaya ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütüyor, hizmet alanımızı sürekli genişletiyoruz. Bu yıl 6 Şubat depremlerinden dolayı ülkece zorlu bir süreç yaşadık. Özellikle depremden etkilenen 11 ilimizde hayatın akışı değişti. Bu illerimizden biri olan Şanlıurfa'daki çalışmalarımızda depremin açtığı yaraları sarmaya devam ediyoruz. Şubat ayından bugüne 533 tır dolusu ayni yardımı halkımıza ulaştırdık. Ayrıca depremden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfına 100 milyon lira kaynak aktardık. Ayni ve nakdi desteğin yanı sıra psikososyal destek ekiplerimizle Şanlıurfa'da 130 bine yakın vatandaşımızın elini tuttuk, acısına ortak olduk. Hep beraber iyileşmek ve ayağa kalkmak için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Son 20 yılda Türkiye, doğal afetler karşısında kazanılmış derslerle hareket etmektedir. Hükumet olarak afet yönetiminin her aşamasında profesyonel bir kadro ve sistemli bir işleyişle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Son 20 yılda Türkiye'deki sosyal hizmet anlayışını keyfi uygulamalardan çıkardıklarını söyleyen Bakan Göktaş, "Hak temelli ve arz odaklı bir düzene taşıdık. Bütün şehirlerimize Sosyal Hizmet Merkezleri kurduk. Şanlıurfa'da bulunan 12 sosyal hizmet merkezimizle halkımızın bize doğrudan ulaşabilmesini sağlıyoruz. Onlar bize gelemediğinde biz onların kapısını çalıyor, hal hatır soruyoruz. Aile Sosyal Destek Programımızla, 2017 yılından bugüne 335 bini aşkın ailenin misafiri olduk, ihtiyaçlarını karşıladık veya ilgili kurumlarla irtibat kurmalarını sağladık. Ailelerin en kıymetli meyvesi, milletimizin göz aydınlığı çocuklarımıza özel düzenlemeler yaptık. Sosyal Ekonomik Destek Programımızla 2012 yılından bugüne 6 bini aşkın çocuk için 632 milyon lira kaynak ayırdık. Koruyucu Aile ve Evlat Edindirme Programlarımızla kendi ailelerinin yanında yaşama imkanı bulunmayan çocuklarımıza, güvenli ve sevgi dolu yuvalar sunuyoruz. Şu an Şanlıurfa'da 125 çocuğumuz koruyucu ailelerimiz tarafından yetiştiriliyor, 35 çocuğumuz ise kalıcı olarak yeni aileleriyle birlikte yaşıyor. Geleceğimizin güvencesi olan bu çocuklarımız için 2012 yılından bugüne, 176 milyon lira kaynak ayırdık. Devletimiz hiçbir ayrım yapmadan, her bir vatandaşının toplumsal katılımını desteklemeye yönelik yeni hizmet alanları belirliyor. Şehirlerimizin kapsayıcılığını artıran Ulaşılabilirlik Destek Projesi çerçevesinde Şanlıurfa Valiliğine 67 bin 500 lira ödenek aktardık. Şanlıurfa'da Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde 157, Özel Engelli Bakım Merkezlerinde 274 engelli vatandaşımız yaşamakta. Bakım kurumlarımızda misafir ettiğimiz vatandaşlarımızla birlikte yaklaşık 20 bin kişiye Evde Bakım Yardımı sunuyoruz. Bu hizmetimiz için 2006 yılından beri 2,8 milyar lira ödenek ayırdık. 2002 yılında 24 lira olan engelli ve yaşlı aylığını 2023 Temmuz itibariyle yaşlılar için 2 bin 348 liraya, engelliler için 2 bin 811 liraya yükselttik. 2023 Ocak-Haziran döneminde 36 bini aşkın yaşlımıza 418 milyon lira, 36 bin 169 engelli ve engelli yakınına 380 milyon lira yardım ödemesi yaptık. Kurtuluş Savaşındaki kahramanlıklarıyla unutulmaz bir unvan kazanan Şanlıurfa'mızda 185 Şehit, 368 Gazimiz bulunmaktadır. Ülkemiz için gösterdikleri vefaya teşekkür etmek adına şehit yakını, gazi ve gazi yakını olan toplam 295 vatandaşımıza istihdam imkanı sunduk" ifadesine yer verdi.

20 yılda 25 milyar lira sosyal yardım ödemesi yaptık

Toplumun bütün kesimlerine hitap etmek adına hizmet yelpazesini her geçen gün genişlettiklerini söyleyen Bakan Göktaş, "Şehrimizdeki 14 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına son 20 yılda 25 milyar lira sosyal yardım ödemesi yaptık. Bu yıl Ocak-Haziran döneminde yaklaşık 262 bin haneye 4,46 milyar lira destek sağladık. Aynı dönem Türkiye Aile Destek Programıyla 231 bini aşkın haneye 814,6 milyon lira yardım aktardık. Bütün desteklerimiz aile yapımızın korunması ve ailelerimizin geleceğe güvenle bakması içindir. Çocuk Evleri Siteleri, Sosyal Hizmet Merkezi, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Şanlıurfa'ya 35 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. Bazı hizmet merkezimizin de etüt-proje çalışmalarına devam ediyoruz. Toplamda 73 milyar liraya yakın bir yatırım payı ile Şanlıurfa'yı tarihindeki en parlak günlerine hazırlıyoruz" dedi.

Türkiye'yi hak ettiği noktaya taşımayı hedefliyoruz

2023 yılı itibariyle Türkiye Yüzyılının kapısını araladıklarını söyleyen Bakan Göktaş, "100. yılımızda ülkemizi dünyada hak ettiği noktaya taşımayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda her şehrimizin, her sokağımızın, her ailemizin sesine kulak veriyoruz. Her bir vatandaşımızın refahı ve mutluluğu için çalışıyoruz. Ülkemizin bir ucundan diğer ucuna yollar yapmakla kalmıyor, gönülden gönüle kopmaz bağlar kuruyoruz. Türkiye'nin dünya ülkeleri arasında yer almasının sırrı bizim milletimizle kurduğumuz bu gönül bağında saklıdır. Biz bu düsturla çok yol aldık, çok önemli başarılar yakaladık. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, milletimizle beraber daha da büyük başarılara imza atacağız inşallah" diye konuştu.