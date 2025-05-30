Bakan Göktaş: Nüfus Artış Hızı Düşer, Okullar Huzur Evine Dönüşebilir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nüfus artış hızına dikkat çekerek "Genç nüfus azalmaya devam ederse çalışacak genç bulamayacağız. Okullar huzur evlerine dönüşebilecek" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü'nde düzenlenen Disiplinler arası Bir Yaklaşımla Ailenin Halleri Sempozyumu'na katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan sempozyuma İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın'da katıldı.

Sempozyum açılışında bir konuşma yapan Bakan Özdemir Göktaş ailenin önemine vurgu yaparak, "Aile, geçmişten bugüne ülkemizin birliğinin ve devamlılığının teminatı olmuştur. Fakat, dünyada yaşanan hızlı değişimi karşısında ailenin yapısı farklı sınamalara maruz kalmaktadır. Tam da bu nedenle, disiplinler arası bir bakış açısıyla aileyi ele almak, bütüncül çözümler üretmek açısından kritik önemdedir" dedi.

Konuşmasının devamında nüfus artış hızına atıfta bulunan Bakan Özdemir Göktaş, "Aile kurumunun bugünkü durumu ve karşılaştığı zorluklar, bilimsel verilerle de ortaya konmaktadır. TÜİK verilerine göre, 2001'de 2.38 olan toplam doğurganlık hızı, 2024 yılında geçtiğimiz günlerde açıklandı, 1.48 seviyesine gerilemiştir. Nüfusun kendisini yenileme oranı 2.1'dir. Biz şu anda Türkiye olarak kendimizi yenileyemeyecek durumdayız. Dolayısıyla nüfusumuz yaşlanırken genç nüfusumuz azalmakta ve dünyanın pek çok ülkesi benzer sınamalarla karşı karşıya kalmaktadır. Bunun yanı sıra boşanma oranlarında hızlı bir artış yaşanırken, evlilik oranlarında bir azalma görülmektedir. Bu endişe verici bir durum. Nüfus artış hızının yavaşladığına ve aile yapımızla çeşitli risklerle karşı karşıya olduğunu işaret ediyor" dedi.

"Genç nüfus azalmaya devam ederse çalışacak genç bulamayacağız, okullar huzur evlerine dönüşebilecek"

Nüfusun yaşlanmasının dünyanın pek çok ülkesinin karşı karşıya kaldığı bir durum olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, "Benim ailemde aslında tam bu sebeple Afyon'dan Belçika'ya göç etmiştir. Eğer biz önümüzdeki dönemde nüfusumuz bu hızla devam ederse, nüfus yaşlanıp genç nüfus azalmaya devam ederse çalışacak genç bulamayacağız. Okullar huzur evlerine dönüşebilecek. Okullar kapanacak, kreşler kapanacak. Tıpkı bugün Kore'de, İtalya'da başka ülkelerde olduğu gibi. Bu hiçbir ekonomik sebeple açıklanamayacak bir durum. Alarm verici boyutta dediğimiz durumda tam olarak bu aslında. Afrika ise şu anda çok hızlı büyüyen gelişen ülkeler. 2100 yılında dünyanın en kalabalık kıtasının Afrika olacağı söyleniyor. Ancak bizlerde git gide küçüleceğiz eğer bu hızla devam edersek. Nüfus yaşlandıkça, genç nüfusumuz azaldıkça ne onlara bakabilecek bir ekonomiye sahip olacak. Ne çalışacak durumda genç sayımız olmayacak ne okula gidebilecek çocuklarımız olmayacak. Yaşlılığın arttığı yalnızlığın arttığı bir durum ile karşı karşıya kalacağız. İşte tam da bu sebeple Aile Yılı diyoruz. İşte tam da bu sebeple aileye ve nüfus hızına dikkat çekmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL