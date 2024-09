Bakan Göktaş: 'Çocuklarımızın Güvenliği İçin Mücadele Edeceğiz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları insanlığın en değerli hazinesi olarak gördüklerini belirterek, "Bu noktada çocuklarımızın can güvenliğini tehdit eden hiçbir duruma sessiz kalmayacağımızı özellikle belirtmek isterim. Son günlerde yaşanan ve asla kabul edemeyeceğimiz iki olayla ilgili de gerekli adımları atacağız. Narin kızımız da Sıla bebek de bu milletin, hepimizin evladıdır. Bakanlık olarak her iki olayla ilgili dava süreçlerine müdahil olacak ve suçluların en ağır cezayı almasının yakından takipçisi olacağız" dedi.

Bakan Göktaş, Mersin'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Toroslar Çocuk Evleri Sitesi Hizmet Binasının açılış programına katıldı. Bakanlık olarak vatandaşların ihtiyaçlarına en hızlı ve en verimli şekilde yanıt vermek adına Mersin'deki il müdürlüğünün yeni hizmet binasını hizmete sunduklarını söyledi. Bunun yanı sıra çocukların huzur içinde büyüyebileceği, sevgi ve şefkatle donatılmış bir yuva olan çocuk evleri sitesinin de bugün açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Hizmete aldığımız bu projeler, şehrimize, vatandaşlarımıza ve geleceğimize yaptığımız büyük bir yatırımın simgesidir. Sunacağı hizmetlerle hem vatandaşlarımıza hem çocuklarımıza destek olacak yeni kurumlarımızın tüm Mersin için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Kimsesizlerin kimsesi olan devletimiz, çeşitli sebeplerle anne ve babasından ayrı düşen çocuklarımızın sığınacağı yegane güvenli limandır. Devletimizin kanatları altındaki çocuklarımız, 85 milyon vatandaşımızın ortak evladıdır" diyen Bakan Göktaş, sözlerine şöyle devam etti: "Bu anlayıştan hareketle, bakanlık olarak temel önceliğimiz, çocuklarımıza güvende yaşayabilecekleri bir aile ortamı sunmaktır. Çocuklar, hepimizin umudu, geleceğimizin teminatıdır. Onlara sağlıklı ve mutlu bir hayat sunmak, en büyük sorumluluklarımızdan biridir. Bu anlamda çocuk evleri sitemizle, çocuklarımızın gelişimlerine katkıda bulunacak, onları hayata hazırlayacak bir ortam sunuyoruz. Büyük bir özenle koruduğumuz evlatlarımızın aile sıcaklığında büyümelerini sağlayarak her birini parlak bir geleceğe hazırlıyoruz. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz çocuk evleri sitemizle de çocuklarımızın sosyal çevreden kopmadan büyümelerine imkan sağlıyoruz. 13-18 yaş arasında olan 50 çocuğumuza sıcak bir yuvanın kapısını aralıyoruz."

"2012 yılından bugüne kadar Mersin'deki çocuk bakım kurumlarımıza yaklaşık 521,5 milyon lira ödenek ayrıldı"

Yaklaşık 9 bin metrekareye kurulan bu güvenli alanda, çocukların sosyalleşerek sanatsal ve sportif faaliyetlerle kaliteli zaman geçirebileceklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Bu kuruluşumuzun yanı sıra Mersin'de 25 çocuk evinde 159 çocuğumuzu, 2 çocuk evleri sitesinde 113 çocuğumuzu himaye ediyoruz. Bunun yanı sıra 1 ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesinde ise 30 çocuğumuzu ağırlamaya devam ediyoruz. 2012 yılından bugüne kadar Mersin'deki çocuk bakım kurumlarımıza yaklaşık 521,5 milyon lira ödenek ayırarak milletimizin geleceğine en güçlü yatırımı yaptığımıza inanıyoruz. Ben bu anlamda bir yenisini daha eklediğimiz bu kuruluşumuzun Mersin için, Mersin'in çocukları için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Bakanlık olarak insanı merkeze alan bir anlayışla şekillendirdikleri sosyal politikaların yereldeki en önemli uygulayıcılarının her daim il müdürlükleri olduğunu kaydeden Bakan Göktaş, "Bugün bu anlamda resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz il müdürlüğümüz, sosyal politikalarımızın somutlaşmış bir halidir. Daha da güçlendirdiğimiz bir altyapıya sahip olan yeni il müdürlüğü binamızla kıymetli vatandaşlarımıza hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben bu anlamda sosyal devlet olmanın bir gereği olan yeni binamızın Mersinliler için, şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Eylül ayı için toplam 4,9 milyar lira evde bakım yardımını vatandaşlarımızın hesaplarına aktardık"

Bakanlık olarak cumhuriyet tarihinin en güçlü sosyal politika uygulamalarıyla kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilere etkin hizmet modelleri sunmaya devam ettiklerini belirten Bakan Göktaş, "Aile odaklı hizmetlerimizden biri olan evde bakım yardımlarımızla, vatandaşlarımıza destek olmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda eylül ayı için toplam 4,9 milyar lira evde bakım yardımını vatandaşlarımızın hesaplarına aktardık. Evde bakım yardımı kapsamında her bir hak sahibine aylık 9 bin 77 lira ödeme yapıyoruz. Bugün halihazırda 550 bin vatandaşımız bu yardımdan yararlanıyor. Böylece evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlarımıza ve ailelerine ekonomik destek sağlamanın ötesinde aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz. Bakanlık olarak engelli vatandaşlarımızın eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam erişimleri için hak temelli bir bakış açısıyla politikalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleriyle, toplumun her bir ferdine ulaşmayı sürdüreceğiz" dedi.

"Narin kızımız da Sıla bebek de hepimizin evladıdır. Bakanlık olarak dava süreçlerine müdahil olacağız"

"En büyük zenginliğimiz olan çocuklarımızın geleceği için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz" diyen Bakan Göktaş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Onların yaşama sevinci, neşesi, gözlerindeki ışık hiç solmasın istiyoruz. Bu anlamda çocuklarımızın hayallerinin gerçekleşmesi için hayatlarının her aşamasında onların elinden tutmaya devam edeceğiz. Çünkü biz çocuklarımızı insanlığın en değerli hazinesi olarak görüyoruz. Bu noktada çocuklarımızın can güvenliğini tehdit eden hiçbir duruma sessiz kalmayacağımızı özellikle belirtmek isterim. Son günlerde yaşanan ve asla kabul edemeyeceğimiz iki olayla ilgili de gerekli adımları atacağız. Narin kızımız da Sıla bebek de bu milletin, hepimizin evladıdır. Bakanlık olarak her iki olayla ilgili dava süreçlerine müdahil olacak ve suçluların en ağır cezayı almasının yakından takipçisi olacağız."

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise konuşmasında ailenin, toplum ve ülke açısından önemine vurgu yaptı. "Aile ve aileyle ilgili hususlar, beraberinde sosyal hizmetler ve sosyal hizmetlerle ilgili hususlar toplumumuzun geleceği açısından hayati öneme haiz, maneviyatı yüksek olan konulardır" diyen Vali Pehlivan, "Bu konuda ilimizde Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bugüne kadar pek çok hizmet hayata geçmiş durumda. Bu süreçte 62 ayrı yatırım, aile ve sosyal hizmetler alanında hayata geçti. Bunlar içerisinde huzur evleri var, çocuk siteleri var, gündüzlü bakım merkezleri var, otizm merkezimiz var. Sosyal hizmet anlamında akla gelebilecek bütün sosyal hizmet merkezlerine kadar bütün yatırımlar gerçekleşmiş durumda. Biliyoruz ki devletimiz bütün vatandaş için var ve bütün hizmet başlıkları vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için var. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak koskocaman bir aileyiz. Tabii bu ailemizi, adı aile olan bir bakanlığımız tarafından, özellikle de dezavantajlı olarak ki, belki dezavantajlı kelimesinin yanında azami hassasiyetle yaklaşmamız, eğilmemiz gereken kesimlerle alakadar olan bir birimin, bir bakanlığımızın olması ayrı bir gurur vesilesi" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ve beraberindekiler hizmet binalarının açılışını gerçekleştirerek incelemelerde bulundular. - MERSİN