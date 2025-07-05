Bakan Göktaş, Muharrem Ayı Dolayısıyla Ardahan'da Aşure Dağıttı

Bakan Göktaş, Muharrem Ayı Dolayısıyla Ardahan'da Aşure Dağıttı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, muharrem ayı dolayısıyla Ardahan'da aşure dağıtımında bulundu. Göktaş, Ardahan'daki çeşitli etkinliklerin ardından vatandaşlarla bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, muharrem ayı dolayısıyla Ardahan'da aşure dağıttı.

Çeşitli programlar kapsamında Ardahan'da bulunan Göktaş, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Göktaş, daha sonra Gençlik Merkezi'ndeki İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Toplantının ardından çıkışta aşure dağıtan Göktaş, vatandaşların muharrem ayını kutladı.

Aşure dağıtımında, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç ve İl Başkanı Hakan Aydın da yer aldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Politika
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