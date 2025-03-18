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Bakan Göktaş, KYK Kız Yurdu'nda Öğrencilerle Sahur Yaptı

Bakan Göktaş, KYK Kız Yurdu'nda Öğrencilerle Sahur Yaptı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, KYK Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle sahur yaparak onlara tavsiyelerde bulundu ve Aile Yılı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin sahur sofrasına konuk oldu.

Yurt yemekhanesinde öğrencilerle tabldot sırasına girerek, yemeğini alan Bakan Göktaş, öğrencilerle sahurunu yaptı. Bakan Göktaş, yemek boyunca öğrencilerle samimi ve keyifli sohbet ederek, sorularını yanıtladı. Öğrencilere eğitimleri ve meslek seçimlerine ilişkin tavsiyelerde bulunan Göktaş, Aile Yılı çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi. Gençlerle sahur yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Göktaş, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Bakan Göktaş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahurda Cebeci KYK Kız Öğrenci Yurdu'ndaki öğrenci kardeşlerimizin misafiri olduk. Gençlerimizin enerjisi ve içten sohbetleriyle sahurumuz bambaşka bir güzelliğe büründü. Onların hayallerine ulaşması ve en iyi şartlarda eğitim alması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki umut dolu gözleri, bu ülkenin daha güçlü yarınlarının habercisi" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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