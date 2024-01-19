Bakan Göktaş, Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde Çocuklara Karnelerini Verdi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığa bağlı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören çocuklara karnelerini verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde düzenlenen 'İlk Karnem' törenine katıldı. Çocukların 'Hoş geldiniz' diyerek karşıladığı Bakan Göktaş, 3-6 yaş arasındaki öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Göktaş, tek tek tebrik ettiği öğrencilere karnelerini ve karne hediyelerini verdi. Bakan Göktaş, "İlk karnelerinizi tebrik ediyorum, nice güzel karneleriniz olsun" dedi.