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Bakan Göktaş: "Koruyucu aile konusunda küresel anlamda bir seferberlik çağrısı yapacağız"

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, New York'ta katıldığı İş Zirvesi'nde "UNICEF ile iş birliğinde yapacakları faaliyette, koruyucu aile konusunda küresel anlamda bir seferberlik çağrısı yapacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, New York'ta katıldığı İş Zirvesi'nde "UNICEF ile iş birliğinde yapacakları faaliyette, koruyucu aile konusunda küresel anlamda bir seferberlik çağrısı yapacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ziyaret gerçekleştirdiği ABD'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Göktaş, New York'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) ve MÜSİAD tarafından düzenlenen İş Zirvesi'ne katıldı. ABD'deki Türklerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuşmasına başlayan Bakan Göktaş, kültürlerini en güzel şekilde temsil eden Türklerin iki ülke arasında insani bağlar kurduğunu aktararak "Sizlerin özverili çalışmaları hem ana vatanımızda hem de yurt dışındaki imajımızı güçlendiriyor. Türkiye ve ABD, coğrafi olarak dünyanın iki farklı noktasında yer alsalar da halkları arasında güçlü bir anlayış, dostluk ve iş birliği bağı var" ifadelerini kullandı.

Bu bağların yalnızca devletlerarası ilişkilerle sınırlı olmadığını aktaran Göktaş, "Aksine, aramızdaki en kalıcı ve sağlam köprüler, halklarımızın birbirleriyle kurduğu doğrudan iletişim, karşılıklı saygı ve ortak kültürel değerlerle inşa edilmiştir. İşte bu noktada, bizler gibi toplum temsilcilerine büyük görevler düşüyor" ifadesini kullandı.

Gönül Elçileri projesi

Bakanlık olarak BM 79'uncu Genel Kurulu kapsamında, üst düzey bir yan etkinlik yapacaklarını vurgulayan Göktaş, geçen sene "sosyal refahın adil dağılımı" temalı yan etkinlik yaptıklarını, bu seneki üst düzey yan etkinliğin temasının ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen Gönül Elçileri projesi olacağını söyledi.

Emine Erdoğan'ın himayelerinde çarşamba günü gerçekleştirilecek üst düzeyli yan etkinlik kapsamında, uluslararası kuruluşlar tarafından da takdir gören Türkiye'nin koruyucu aile hizmet modelini, diğer ülkelerin cumhurbaşkanı eşlerine, bakanlarına, Birleşmiş Milletlerin ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının üst düzey yetkililerine anlatacaklarını dile getiren Göktaş, UNICEF ile iş birliğinde yapacakları faaliyette, koruyucu aile konusunda küresel anlamda bir seferberlik çağrısı da yapacaklarını belirtti.

Bakan Göktaş, Bakanlık olarak kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla sosyal hizmetleri sunduklarını da ifade ederek, "Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" diye konuştu. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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