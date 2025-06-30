Koruyucu Aile Modeli Uluslararası İlgi Gördü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Koruyucu aile hizmet modelimiz, pek çok ülke tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmekte ve hayata geçirilmektedir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda 'Koruyucu Aile Günü' dolayısıyla bir program düzenlendi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. Bakan Göktaş, yaptığı konuşmada devletin himayesinde olan pek çok çocuğun hayata yeniden tutunduğunu belirterek, "Çocuklarımız arasında sporun farklı dallarında madalyalar kazanan, sanatta yeteneğiyle hayranlık uyandıran, hayalleriyle geleceğe umut olan nice evladımız var. Hepsi şefkatle büyütülmüş bir yüreğin, güvenle sarılmış bir çocuğun neleri başarabileceğini bizlere gösterdi. İşte bu nedenle koruyucu ailelik, bizim için bir hizmet olmanın ötesinde bir gönül seferberliğidir" ifadelerini kullandı.

"Koruyucu aile hizmet modelimiz, pek çok ülke tarafından hayata geçirilmektedir"

Göktaş, yürüttükleri çalışmaların yurt dışında da takip edildiğini dile getirerek, "Koruyucu aile hizmet modelimiz, pek çok ülke tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmekte ve hayata geçirilmektedir. Öyle ki bugün Gönül Elçileri Projesi, başta UNICEF olmak üzere uluslararası kuruluşlar tarafından umut vadeden proje olarak takdir görmektedir. Azerbaycan ve Özbekistan, bu alandaki tecrübemizi örnek alarak koruyucu aile sistemlerini kurdu" şeklinde konuştu.

"2025 Aile Yılı'nı koruyucu aile sisteminin daha da güçlenmesi için önemli bir fırsat olarak görüyoruz"

Ailenin bir toplumun mayası ve bir medeniyetin temel taşı olduğunu vurgulayan Göktaş, "Biz biliyoruz ki bir çocuğun yüreğine dokunan her aile, geleceğe kurulan en sağlam köprüdür. 2025 Aile Yılı'nı koruyucu aile sisteminin daha da güçlenmesi ve yaygınlaştırılması için önemli bir fırsat olarak görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA