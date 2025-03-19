Bakan Göktaş Kilis'te Temaslarda Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kilis'te temaslarda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kilis'e yaptığı ziyaret kapsamında ilk olarak Kilis Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Göktaş, Valilik binasında gerçekleşen görüşmede Kilis Valisi ve protokol üyeleriyle bir araya gelerek selamlaştı.

Bakan Göktaş'ın Valilik ziyaretinin ardından Aile Akademisi açılışına katılması, daha sonra AK Parti İl Başkanlığında düzenlenecek aile iftarı programına iştirak etmesi bekleniyor. - KİLİS