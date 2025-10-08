Bakan Göktaş, Kaymakam Adaylarıyla Bir Araya Geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 110'uncu Dönem Kaymakamlık Kursu'nda kaymakam adaylarıyla bir araya geldi.

Bakan Göktaş ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "110'uncu Dönem Kaymakamlık Kursu'nda kaymakam adaylarımızla bir araya geldik. Kaymakamlarımız, sosyal hizmetlerimizin her kesime hızlı ve doğru şekilde ulaştırılmasında köprü görevi görüyor. Bu görevi üstlenirken sorumluluk bilinciyle, vicdanıyla ve adaletin şaşmaz terazisiyle milletimize en güzel şekilde hizmet edeceklerine gönülden inanıyorum. Çalışmalarıyla devletimizi temsil edecek kaymakam adaylarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA