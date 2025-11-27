Bakan Göktaş: Kalkınma, Sosyal İmkanlara Erişimle Mümkün

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bir ülkenin kalkınması sadece ekonomik büyüme rakamlarıyla değil, toplumun her bir ferdinin sosyal imkanlara erişimiyle, güçlü aile yapısıyla ve gençlerin hayallerini gerçek kılarak mümkündür" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde gerçekleştirilen toplu açılış törenine katıldı. Alparslan Türkeş Meydanı'nda düzenlenen törene; Bakan Göktaş'ın yanı sıra; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör ile Ankara milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Göktaş, açılışı yapılan 4 eseri Nallıhan'a kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Kadınların üretim gücünü büyütecek aile destek merkezinin yeni hizmet binasıyla ilçemiz kalkınma yolunda daha güçlü bir adım atmış olacak. Bugün buraya geldiğimizde aslında ne kadar doğru bir karar aldığımızı da gördük. Kültürün ve bilginin merkezi olan Nallıhan İlçe Halk Kütüphanesi her yaştan vatandaşımıza yeni bir ufuk açacak. Gençlik Merkezi ile gençlerimizin enerjisi, üretkenliği ve geleceğe dair heyecanı daha sağlıklı ve sağlam bir zemine kavuşacak" dedi.

'ÖRNEK BİR MODEL OLMUŞ DURUMDA'

Kalkınmanın sadece büyüme rakamlarıyla mümkün olmadığını belirten Göktaş, "Bir ülkenin kalkınması sadece ekonomik büyüme rakamlarıyla değil, toplumun her bir ferdinin sosyal imkanlara erişimiyle, güçlü aile yapısıyla ve gençlerin hayallerini gerçek kılarak mümkündür. Sosyal politikalar tam da bu noktada devletin şefkat elini toplumun her noktasına ulaştıran bir köprü vazifesi görür. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda hayat bulan bu anlayış, Türkiye'nin dört bir yanında toplumun tüm kesimlerine ulaşan hizmetlerle her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Bugün bu yeni hizmetler, bu vizyonun Nallıhan'daki yansımasıdır. Aile destek merkezlerimiz Nallıhan'da kadınların üretimini güçlendirerek aile ekonomisine ve ilçe kalkınmasına katkı sağlıyor. Bu merkezler kadınların psikososyal, kültürel, mesleki gelişimini destekleyen bir eğitim ve üretim ortamı sunuyor. Kurslardan aile eğitimlerine sosyal ve kültürel faaliyetlere uzanan geniş yelpazesiyle çevre ilçelere de örnek bir model olmuş durumda. Nallıhan da kadın emeği eğitim ve üretim ekseninde hızlı ve etkin bir büyüyor. Yüzlerce kursiyer ve usta eğiticiyle yürütülen çalışmalar, kadınların beceri kazanmasına ve ekonomik hayatta daha görünür olmasına katkı sağlıyor. Kooperatifleşme adımlarıyla da kadınlar üretime yön veren bir aktöre dönüşüyor. Bacım Sultan El Sanatları Satış Merkezi, kadınların el emeğini gönül kılan özel bir alan ortaya koyuyor. Tapduk Emre Sofrası, yöresel lezzetlerin yaşatıldığı ve ziyaretçilerin Nallıhan kültürüyle buluştuğu bir lezzet kapısı olarak ilçeye ayrıca bir değer katıyor. Bu yeni hizmet binası da kadınların daha geniş imkanlarıyla üretebileceği ve öğrenebileceği yeni bir başlangıç noktası olacak" diye konuştu.

'SÖZÜYLE ÖZÜ BİR İŞ ORTAYA KOYMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Nallıhan'ın gençliğine, çocuklarına ve kültürel hafızasına önemli bir yatırım yapıldığını aktaran Göktaş, "Bir yanda araştırmayı ve bilgiyi büyüten kütüphanemiz; diğer yandan üretmeyi, keşfetmeyi, yenilikçi düşünmeyi destekleyen gençlik merkezimiz. Böylece bilgiyle merak, teknolojiyle sanat, gençlik enerjisiyle kültürel birikim aynı çatı altında buluşuyor ve Nallıhan'ın geleceğine yeni bir yön çiziyor. 2025 'Aile Yılı'nı gençlerimizin potansiyelini destekleyen, kadını ve aileyi güçlendiren, kültürle yoğrulmuş bu yatırımların Nallıhan'a uzun yıllar değer katacağına inanıyorum. Bu hizmetlerin her biri sadece birer yapı değil. Bin yıllık bir medeniyetin taşıyıcısı olan bu toprakların ruhunu besleyen bir kazanımdır. Nallıhan Köroğlu'nun yiğitliğine, Ahmet Yesevi Hikmeti'nin nefesine, Tapduk Emre'nin irfanına ve Yunus Emre'nin gönül diline ev sahibi yapan müstesna bir beldedir. Bugün açılışını yaptığımız hizmetler de işte bu mirasa yaslanan geleceği besleyen yatırımların devamıdır. Kadının emeğine değer katan, genci düşünceyle, üretimle buluşturan kültürü nesilden nesle taşıyan her çalışma bu mirasını yaşayan bir parçasıdır. Nallıhan'a hizmet derken hep en doğruyu, en güzeli yapma gayretindeyiz. Nasıl ki Yunus Emre yıllarca dergaha bir tek eğri odun taşımadıysa, biz de bu şehre sözüyle özü bir iş ortaya koymak için çalışıyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Umutcan ÖREN-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,