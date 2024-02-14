Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Kahire Yunus Emre Enstitüsünü Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahire Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Mısır ziyaretinde eşlik eden Bakan Göktaş, Kahire Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe öğrenen kursiyerlerle bir araya gelerek, Enstitü Koordinatörü Emin Boyraz'dan faaliyetler hakkında bilgi aldı. Boyraz, "Cumhurbaşkanımız tarafından 2010 yılında açılışı gerçekleştirilen Kahire Yunus Emre Enstitüsü, kuruluşundan günümüze kadar faaliyetlerini aralıksız şekilde sürdürdü. Mısır genelinde yüzlerce kültürel etkileşim faaliyetini hayata geçiren Enstitümüz, eğitim diplomasisi atılımları kapsamında 50 binden fazla Mısırlıyı Türkçeyle tanıştırdı" ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, Mısırlı kursiyerlerle bir araya geldi

Enstitüde sınıfları gezen Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Türkçe kurslarına iştirak ederek kursiyerlerle sohbet etti. Enstitüde düzenlenen Türkçe kurslarının yanı sıra Türk dizilerinin de Türkçe öğrenmeye katkıda bulunduğunu ifade eden kursiyerler, ilgiyle takip ettikleri dizileri Bakan Göktaş ile paylaştı. Kursiyerlerin Türkçeye gösterdiği ilgi ve Türkçeye olan hakimiyetinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Göktaş, Kahire Yunus Emre Enstitüsü personeline çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretin sonunda Enstitü Koordinatörü Emin Boyraz tarafından Bakan Göktaş'a plaket takdim edildi.

Kahire Yunus Emre Enstitüsü, 2010 yılından itibaren gerçekleştirdiği faaliyetlerle Türkiye ile Mısır arasında kültürel köprü olmaya, Yunus Emre'nin felsefesiyle şekillendirdiği etkinlikleriyle Mısır'da kalıcı gönül bağları kurmaya ve kültür elçileri yetiştirmeye devam ediyor. - KAHİRE