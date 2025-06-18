Bakan Göktaş: Kadınların Temsil Gücü Artacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "İnanıyorum ki birliğimizden doğan güç, kadınların karar alan mekanizmalarındaki temsiliyetini daha da arttıracak. Sosyal politikalarımızı daha kapsayıcı ve etkili hale getirecek" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Kadın Milletvekilleri ile İstişare' programına katıldı. AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan program AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ev sahipliğinde gerçekleşti. Burada kadın milletvekilleriyle bir araya gelen Göktaş, kadınların toplumsal dönüşümde daha güçlü ve görünür olmalarında birer rol model olduklarını söyledi.

Gerçekleşen programın sadece bir fikir alışverişi olmadığını söyleyen Göktaş, aynı zamanda ülke geleceğine dair ortak bir vizyonun inşasına katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Farkındalık oluşturmak adına pek çok etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getiren Bakan Göktaş, "Türkiye'nin 81 ilinde 6 bin 125 faaliyeti bugüne kadar gerçekleştirdik. Tabii burada teşkilatımızın, katılım oranımızın çok çok önemli katkısı da var. Bu bizim için oldukça kıymetli. Öncelikle başkanımla tekrardan tüm teşkilat başkanlarımıza bu konuda desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

"Birliğimizden doğan güç, kadınların karar alma mekanizmalarındaki temsiliyetini daha da arttıracak"

Bakan Göktaş, toplumun daha huzurlu yaşaması için çalıştıklarını aktararak, "Biz bakanlık olarak kadınların, ailelerin, çocukların ve toplumun her bir ferdinin daha huzurlu, daha adil ve daha müreffeh bir yaşam sürmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çabamıza sizlerin desteği, görüşleri ve yönlendirmeleri oldukça kıymetli. İnanıyorum ki birliğimizden doğan güç, kadınların karar alma mekanizmalarındaki temsiliyetini daha da arttıracak. Sosyal politikalarımızı daha kapsayıcı ve etkili hale getirecek" ifadelerini kullandı.

"Hep beraber huzurun hakim olduğu bir Türkiye inşa edeceğiz"

'Terörsüz Türkiye' zamanına girildiğini belirten Göktaş, "Terörsüz Türkiye'de bizler hep beraber daha güçlü, daha müreffeh ve barışın, huzurun hakim olduğu bir Türkiye el birliğiyle inşa edeceğiz. Bunu sizlerle beraber, teşkilatlarımızla beraber, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve bütün vatandaşlarımızla beraber başaracağımıza yürekten inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA