Bakan Göktaş: "Kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 40'ı geçti"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların hayatın her alanında olduğunu kaydederek, "Hamdolsun şimdi tüm kadınlar eşit bir şekilde eğitimde, istihdamda, Mecliste, vilayetlerde her tarafta çok güzel temsil ediliyor. Kadın milletvekili oranı yüzde 20'lere ulaştı. Kamuda çalışan kadın oranımız yüzde 42.66, kadın büyükelçi oranımız yüzde 27.3, kadın istihdam oranımız yüzde 36 oldu. Kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 40'ı geçti" dedi.

Bakan Göktaş, AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kadınlar için devrim niteliğinde yenilikler getirdiklerini söyledi. Kadınların her alanda da daha fazla görünür olmasını sağladıklarını belirten Bakan Göktaş, "28 Şubat'ta bu ülkede neler yaşandığını gördük. Kadınların sırf inançlarından, başörtülerinden dolayı eğitimden, istihdamdan temsiliyete nasıl uzaklaştırıldığını gördük. Ben 2009 yılında Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olduğumda buradan milletvekili ablalarımız gelirdi yanıma ve iç geçirirlerdi. Derdi ki ah böyle şey bizim ülkemizde yok. Sen Brüksel'de başörtünle meclise giriyorsun, bizim ülkemizde bu nasıl olmaz. Hep bu vesayetten dolayı olmadı" dedi.

"Kamuda çalışan kadın oranımız yüzde 42,66 oldu"

Göktaş, kadın milletvekili oranının yüzde 20'lere ulaştığını ifade etti. Bu sayıyı yeterli görmediklerini dile getiren Göktaş, "İnşallah önümüzdeki dönemde bu sayının artması için katbekat çalışacağız. Kadın öğretim görevli sayısı yüzde 51,6'ya yükseldi. Kamuda çalışan kadın oranımız yüzde 42,66 oldu. Kadın büyükelçi oranımız yüzde 27,3 oldu. Kadın istihdam oranımız yüzde 36 oldu. Kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 40'ı geçti" diye konuştu.

Kadın ve ailenin birbirinin rakibi olmadığını vurgulayan Göktaş, şöyle konuştu:

"Onlar birbirini tamamlayan unsurlardır. Bir ailede kadın güçlü olursa o aile mutlu olur. O çocuklar daha güvende olur. Sizin ailelerimizle derdiniz nedir? Ailelerimiz bizim toplumumuzun güvencesi, temelidir. Biz ne diyoruz? Devlet baba, vatan anadır diyoruz. Dolayısıyla bu topraklarda aileyi güçlendirmek, geleceğimize yatırım yapmak oldukça kıymetli. Tabii ki bunu yaparken ailenin içinde, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, engellisiyle, yaşlısıyla her bireyini güçlendirmemiz lazım. Bunu zaten toplumumuz çok net bir şekilde görüyor."

"Aile içinde iletişim kuramıyoruz"

Sosyal medyanın riskleriyle çocuklara farklı içerikler sunulduğunu da vurgulayan Göktaş, "Diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Evlerimizin içerisinde oturuyoruz. Çocuklar da birer telefon, bizlerde de aynı şekilde. Aile içinde iletişim kuramıyoruz. Nüfus azalıyor diyoruz. Çünkü toplum özellikle pandemi sonrası gitgide yalnızlaşıyor. Aileniz bizim için istikbalimiz. İnşallah bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanında, 81 ilinde aileleri daha güçlü kılmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR