Bakan Göktaş: Kadınlar Dijitalleşmenin İçinde Olmalı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, kadınların dijitalleşme sürecinde aktif rol alması gerektiğini vurguladı. Bakan, Sermaye Piyasaları Kurulu ile imzalanan anlaşmanın kadınların dijital okuryazarlığını artırmayı hedeflediğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınlar olarak mutlaka dijitalleşmenin içinde kendi rolümüzü oynamalıyız. Yoksa geleceğimizi kaybederiz ve gelecek dijitalleşmeyle inşa ediliyor. Türkiye'de bununla ilgili programımız var. Sermaye Piyasaları Kurulumuz ile bir anlaşma imzaladık. Kendinize inanın, o sizin geleceğiniz" dedi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye- Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda, "Kadın Liderliği ve Girişimcilik Diyaloğu Paneli" düzenlendi. Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gabon Girişimcilik, Ticaret ve KOBİ Bakanı Zenaba Gninga Chaning, Afrika İş Konseyi Başkanı Dr. Amany Asfour, Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zeynep Harezi ve Martha Daud Luleka Tan Investments Service Başkanı katıldı.

Sermaye Piyasaları Kurulu ile bir anlaşma imzaladıklarını söyleyen Bakan Göktaş, "Eğer dijitalde değilseniz, geleceğinizi kaybedersiniz. Biz kadınlar olarak mutlaka dijitalleşmenin içinde kendi rolümüzü oynamalıyız. Yoksa geleceğimizi kaybederiz ve gelecek dijitalleşmeyle inşa ediliyor. Türkiye'de bununla ilgili programımız var. Sermaye Piyasaları Kurulumuz ile bir anlaşma imzaladık. Mesela düne kadar bir dijitalleşme programının lansmanını yaptık. 1 milyondan fazla kadına dijital okuryazarlık eğitimi verdik. Bizim programlarımızın dijital okuryazarlık programları çok önemli. Bu aynı zamanda kadınların girişimciliğini de ivmelendirdi. Biz bu alanda çalışmalara devam edeceğiz. Mesela kovid döneminde bu eğitimi çevrimiçi olarak vermiştik ve bütün kadınlar böylece piyasa içinde kalabilsinler diye. Global pazarlarda bu programla, bu piyasanın içinde biz kadınların rekabetçiliğini arttırıyoruz. Kendinize inanın. O sizin geleceğiniz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

