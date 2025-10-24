Bakan Göktaş: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Sıfır Tolerans

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesiyle yaklaştıklarını söyleyerek, "Kadına yönelik şiddet insanlığa yapılan bir şiddettir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Kayseri Kadın Kolları İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Bakan Göktaş yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde 521 bin aileye evde bakım yardımı yaptıklarını söyledi. Göktaş, yürütülen bütün politikaların aile merkezli olduğunu aktardı. Göktaş, "Türkiye'de başörtülü kızlar üniversite okuyamıyordu. Şu anda hamdolsun. Hem milletvekili oluyorlar hem bakan oluyorlar hem genel müdür oluyorlar hem de devletin her kademesinde hiçbir ayrımcılık yaşamdan görev alabiliyorlar. Yürütülen bütün bu çalışmaların merkezinde insan var. Ayrımcılıkla mücadele var. Kadını güçlendirme var. Kadına yönelik şiddetle mücadele var. Biz kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesiyle yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sürecin takipçisi olacağız"

Kayseri'de eski eşi tarafından öldürülen Meliha Keskin cinayetine de değinen Göktaş, suçlunun cezasız kalmayacağını söyleyerek, "Sürecin çok yakından takipçisi olacağız. Hiç kimse cezasız kalmayacak. Bakanlık olarak pek çok davada olduğu gibi bu davada da takipçi olacağız. Biz şiddetin her türlüsüne karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizim için bu siyaset üstü bir konu. Kadına yönelik şiddet insanlığa yapılan bir şiddettir. İnsan hakları ihlalidir. Benzer durumların yaşanmaması için el birliğiyle mücadele etmeye devam edeceğiz.

"Türkiye'de evlilik kredisini yaygınlaştırdık"

Türkiye'de evlilik kredisini yaygınlaştırdıklarını ifade eden Göktaş, "Kayseri'ye bakanlık olarak bir yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinin temelini attık. İnşallah yakın zamanda da burada da yine açılışını gerçekleştireceğiz. Kayseri'ye açılan üçüncü huzurevimiz olacak. Aynı zaman da 6 ayrı aile destek merkezimiz var. Kadın kooperatiflerimizde Kayserili kadınlarımızı güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalarda kadınlar için devam ediyor. 2025 yılını aile yılı olarak ilan ettik. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfusumuz yaşlanıyor. Bir ülkenin gücü sadece toprak bütünlüğünde değildir. Bir ülkenin gücü aynı zamanda genç ve dinamik nüfusunda da saklıdır. Biz bu yıl evlenmek isteyen bütün gençlerin yanında olduk. Evlilik kredisini tüm Türkiye'de yaygınlaştırdık. Kayseri'de 2 bin 481 gencimiz evlilik kredisine başvurdu. Türkiye genelinde ise 163 bin 529 genç çiftimiz evlilik kredisine başvurdu.

"Annelerimizin yanındayız"

Yeni doğum yapan annelere destek modellerini güncellediklerini belirten Göktaş, "Bu yıl doğum yapan her anneye ilk çocuğunu dünyaya getiriyorsa 5 bin TL yine bu yıl ikinci çocuğunu dünyaya getiriyorsa 5 yıl boyunca bin 500 TL'lik her ay annelerin hesabına yatırıyoruz. Üçüncü, dördüncü ya da sonraki bir çocuğunu dünyaya getiriyorsa 5 yıl boyunca her ay 5 bin TL yatırıyoruz. Hem annelerin hem ailelerin hem de genç çiftlerimizin yanlarında olmaya devam ediyoruz. Doğum desteklerimizde 477 bin 639 annemiz faydalanmışken, Kayseri'de 8 bin 295 annemiz destek aldı. Bu kapsamda kadınları, gençleri, aileleri, büyüklerimizi destekleme devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ