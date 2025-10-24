Haberler

Bakan Göktaş: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Sıfır Tolerans

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesini vurguladı ve şiddetin insanlık için bir ihlal olduğunu belirtti. Kayseri'de katıldığı toplantıda evde bakım yardımlarını ve kadın kooperatiflerini desteklediklerini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesiyle yaklaştıklarını söyleyerek, "Kadına yönelik şiddet insanlığa yapılan bir şiddettir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Kayseri Kadın Kolları İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Bakan Göktaş yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde 521 bin aileye evde bakım yardımı yaptıklarını söyledi. Göktaş, yürütülen bütün politikaların aile merkezli olduğunu aktardı. Göktaş, "Türkiye'de başörtülü kızlar üniversite okuyamıyordu. Şu anda hamdolsun. Hem milletvekili oluyorlar hem bakan oluyorlar hem genel müdür oluyorlar hem de devletin her kademesinde hiçbir ayrımcılık yaşamdan görev alabiliyorlar. Yürütülen bütün bu çalışmaların merkezinde insan var. Ayrımcılıkla mücadele var. Kadını güçlendirme var. Kadına yönelik şiddetle mücadele var. Biz kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesiyle yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sürecin takipçisi olacağız"

Kayseri'de eski eşi tarafından öldürülen Meliha Keskin cinayetine de değinen Göktaş, suçlunun cezasız kalmayacağını söyleyerek, "Sürecin çok yakından takipçisi olacağız. Hiç kimse cezasız kalmayacak. Bakanlık olarak pek çok davada olduğu gibi bu davada da takipçi olacağız. Biz şiddetin her türlüsüne karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizim için bu siyaset üstü bir konu. Kadına yönelik şiddet insanlığa yapılan bir şiddettir. İnsan hakları ihlalidir. Benzer durumların yaşanmaması için el birliğiyle mücadele etmeye devam edeceğiz.

"Türkiye'de evlilik kredisini yaygınlaştırdık"

Türkiye'de evlilik kredisini yaygınlaştırdıklarını ifade eden Göktaş, "Kayseri'ye bakanlık olarak bir yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinin temelini attık. İnşallah yakın zamanda da burada da yine açılışını gerçekleştireceğiz. Kayseri'ye açılan üçüncü huzurevimiz olacak. Aynı zaman da 6 ayrı aile destek merkezimiz var. Kadın kooperatiflerimizde Kayserili kadınlarımızı güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalarda kadınlar için devam ediyor. 2025 yılını aile yılı olarak ilan ettik. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfusumuz yaşlanıyor. Bir ülkenin gücü sadece toprak bütünlüğünde değildir. Bir ülkenin gücü aynı zamanda genç ve dinamik nüfusunda da saklıdır. Biz bu yıl evlenmek isteyen bütün gençlerin yanında olduk. Evlilik kredisini tüm Türkiye'de yaygınlaştırdık. Kayseri'de 2 bin 481 gencimiz evlilik kredisine başvurdu. Türkiye genelinde ise 163 bin 529 genç çiftimiz evlilik kredisine başvurdu.

"Annelerimizin yanındayız"

Yeni doğum yapan annelere destek modellerini güncellediklerini belirten Göktaş, "Bu yıl doğum yapan her anneye ilk çocuğunu dünyaya getiriyorsa 5 bin TL yine bu yıl ikinci çocuğunu dünyaya getiriyorsa 5 yıl boyunca bin 500 TL'lik her ay annelerin hesabına yatırıyoruz. Üçüncü, dördüncü ya da sonraki bir çocuğunu dünyaya getiriyorsa 5 yıl boyunca her ay 5 bin TL yatırıyoruz. Hem annelerin hem ailelerin hem de genç çiftlerimizin yanlarında olmaya devam ediyoruz. Doğum desteklerimizde 477 bin 639 annemiz faydalanmışken, Kayseri'de 8 bin 295 annemiz destek aldı. Bu kapsamda kadınları, gençleri, aileleri, büyüklerimizi destekleme devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Endrick'in Real Madrid'den ayrılmak için tek bir şartı var

Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

Mauro Icardi'ye Serie A'dan dev talip

Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşen Cevdet Yılmaz'dan net mesaj

