Bakan Göktaş, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Sivil Toplum Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede düzenli olarak istişarelerde bulunduğumuz sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldik. Yakın zamanda tamamladığımız, Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırmamızın verilerini istişare ettik. Yaptığımız istişarelerin, araştırma sonuçlarının politikaya dönüştürülme sürecinde çalışmalarımıza katkı sunacağına inanıyorum. Şiddetle mücadelenin toplumun her kesimiyle topyekun bir duruş ve toplumsal farkındalıkla gerçekleşeceğinin bilinciyle iş birliklerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Kıymetli katılımları için paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" denildi.