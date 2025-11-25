Haberler

Bakan Göktaş: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Kararlılığımız Devam Edecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, #İşaretiFarket etiketiyle paylaştığı kamu spotunda, şiddetin öncesinde küçük belirtiler olduğunu belirterek, kadına karşı şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şiddetin bir anda ortaya çıkmadığını ve öncesinde küçük belirtiler gösterdiğini anlatan kamu spotunu '#İşaretiFarket' etiketiyle paylaşarak, "Bugün ve her gün kadına karşı şiddetin karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden bir kamu spotu paylaştı. Şiddetin ortaya çıkmadan önce bir geçmişi ve işareti olabileceğini belirten Göktaş, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Bu yüzden #İşaretiFarket diyoruz. Şiddetin hiçbir bahanesi olamaz ve hiçbir şekli kabul edilemez. Bu bilinçle devletimizin bütün kurumlarıyla birlikte kadınların her zaman yanındayız. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle bir kez daha ifade ediyoruz: Bugün ve her gün kadına karşı şiddetin karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
