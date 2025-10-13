Bakan Göktaş, İtalya'da Engelli Bireyler İçin İş Birliği Görüşmeleri Yaptı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İtalya'nın başkenti Roma'daki temasları kapsamında İtalya Cumhuriyeti Engelliler Bakanı Alessandra Locatelli ile bir araya geldi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İtalya Cumhuriyeti Engelliler Bakanı Sayın Alessandra Locatelli ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Engelli bireylere yönelik yürüttüğümüz sosyal hizmetler, destek mekanizmaları ve kapsayıcı politika örnekleri üzerine bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunduk. Ardından İtalya'da engellilik alanında faaliyet gösteren dernekler, sosyal girişimler ve üçüncü sektör kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldik. Nazik misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyor, görüşmelerin iki ülke arasındaki dostane ilişkileri daha da pekiştirmesini ve iş birliklerimize yeni ufuklar kazandırmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.