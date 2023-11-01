Bakan Göktaş: İsrail'in katliamları güven duygumuzu tahrip ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün maalesef gücü elinde tutan bir avuç barbar, dünyanın gözleri önünde her türlü hukuk kaidesini hiçe sayıyor. Sivilleri hedef alan bu katliamlar, vicdanımızı yaraladığı gibi güven duygumuzu da tahrip ediyor" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Aile Hukuku Sempozyumuna katıldı. Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Arttırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması Ortak Projesi" çerçevesinde Avrupa Birliği ve Türkiye Adalet Akademisi tarafından ortak düzenlenen Uluslararası Aile Hukuku Sempozyumu'nun açılışında konuşan Bakan Göktaş, İsrail'in Gazze'de her geçen gün katliamlarına devam ettiğini ve bu katliamlarda binlerce kadın ve çocuğun öldüğünü söyledi.

"Gücü elinde tutan bir avuç barbar, dünyanın gözleri önünde her türlü hukuk kaidesini hiçe sayıyor"

Hukuk demenin düzen ve güven demek olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, "Bugün maalesef gücü elinde tutan bir avuç barbar, dünyanın gözleri önünde her türlü hukuk kaidesini hiçe sayıyor. Sivilleri hedef alan bu katliamlar, vicdanımızı yaraladığı gibi güven duygumuzu da tahrip ediyor. Böyle bir dünyada hiçbirimiz güvende değiliz, olamayız. O yüzden İsrail yönetiminin saldırılarına güçlü bir tepki göstermek, sadece vicdani bir mesele değildir. Güvenli ve adil bir dünyada yaşama idealine sahip çıkmak için, bu saldırılara karşı sesimizi yükseltmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Ailede adaletin tesis edilmesini çeşitli faaliyetlerimizle destekliyoruz"

Bireysel ve toplumsal refah hedeflerine ulaşmanın, aile yapısının güçlenmesiyle mümkün olduğunu belirten Bakan Göktaş şöyle devam etti: "Bakanlık olarak, ailede adaletin tesis edilmesini çeşitli faaliyetlerimizle destekliyoruz. Yargı hükümlerinin uygulanacağı sosyal mekanizmalarımızı kuruyor, söz konusu faaliyetlerin işleyişini takip ediyoruz. Kadın-erkek arasında dengenin sağlanması, çocuğun yüksek yararı ve aile üyelerinin haklarının korunmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Hiçbir ayrım gözetmeksizin, güven ve huzur ortamını bozan her türlü şiddetin karşısında duruyoruz. Sosyal politikalarımızı geniş katılımlı istişare toplantılarıyla zenginleştiriyoruz. Bu yıl sekizincisini gerçekleştirdiğimiz Aile Şuramızın 6 komisyonundan birini Aile ve Hukuk konusuna ayırdık. Yargı kararlarının uygulamalarını daha etkin kılmaya yönelik müzakerelerde bulunduk. Bakanlık olarak, aile mahkemelerinin bazı hükümleri için, uygulama sürecinde de sorumluluk alıyoruz. Şiddetin önlenmesi ve şiddet mağdurlarının korunmasına yönelik düzenlenen 6284 Sayılı Kanun'a bağlı olarak birtakım görevler üstleniyoruz. Şiddet mağduru olan bireylerin korunma ve barınma ihtiyaçlarını karşılıyor, toplumsal hayata katılımlarını destekliyoruz. Şiddet mağduru vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerle ilgili verileri, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile paylaşıyoruz. Bakanlıklar arasında sağladığımız bu koordinasyon ile yargılama sürecini hızlandırmayı ve mağduriyetlerin giderilmesini hedefliyoruz. Ayrıca yargı süreçlerini anlaşılır kılmaya yönelik hukuk okuryazarlığı eğitimlerimize devam ediyoruz. Boşanma sürecinde bireylere daha etkin bir rehberlik sunulması bu sürecin daha sağlıklı bir şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır." - ANKARA